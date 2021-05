Karlovarsko dětem:

Volejbalový kemp pro děti od 5 do 14 let:

turnusy 19.-23. července a 2.-6. srpna.

Volejbalové víkendy:

11.-13. června a 25.-27. června.

Kurty: Beachvolejbal Karlovy Vary, Západní 71, Tuhnice.

Informace: vk-karlovarsko.cz.

Kontakt: hudecek@vk-karlovarsko.cz.

„Hlavním cílem je, aby se děti vrátily ke sportu,“ prohlásil dvaadvacetiletý volejbalista. Tréninky na kurtech přilehlého areálu Beachvolejbalu Karlovy Vary vede Martin Kočka třikrát týdně. Příprava na písku nahrazuje dětem v letním období volejbalové tréninky v hale.

„Chceme u dětí rozvíjet míčové a sportovní dovednosti, dát jim prostor pro lehčí soutěživost a zlepšit jejich kondici,“ vypočítal vedoucí trenér.

„A taky je jasné, že je to musí bavit a musí si to užívat.“ Vítěz extraligy Martin Kočka je držitelem licence pro trénování mládeže. Během svého hráčského působení v pražském extraligovém týmu se totiž přípravě dětí věnoval, vedl tréninkové skupiny hráčů od přípravky až po starší žáky.

„I díky těm zkušenostem už trochu vím, jak se ke každému chovat a co by na děti mohlo platit. Myslím, že nám pomáhá, že nejsme o desítky let starší než oni,“ vyprávěl.

Na volejbalové přípravě se podílí i jeho přítelkyně Tereza. „S Terezkou si rozumíme úplně ve všem, jak v partnerském, tak v trenérském životě,“ culil se Kočka.

„Vzájemně se skvěle doplňujeme, prostě spolu dokonale spolupracujeme.“ Karlovarsko nechce tréninkový proces mládeže přerušit s koncem školního roku, a proto na dobu prázdnin vypsalo dva termíny týdenních příměstských táborů. Už během června se v Tuhnicích uskuteční dva víkendové turnusy kempů plážového volejbalu.