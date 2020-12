„Změna je život, a tak letošní ročník ZBP začal o pět týdnů později, než jsme byli zvyklí. My však myslíme pozitivně, tudíž pro nás to znamená především to, že bude více nabitý, neboť počet závodů, ale i konec ZBP zůstávají stejné,“ naráží pozitivně šéf BZP Čeněk Filinger na devatenáct závodů, o které běžci ani přes pandemii koroviru nepřijdou.

„V praxi to bude značit, že kromě tradičních nedělí nám občas přibudou i soboty,“ připomíná novinku v běžeckém kalendáři ZBP Filinger. Závody jsou opět rozděleny do tří kategorií podle obtížnosti. Do kategorie A je zařazeno sedm závodů s trojnásobným bodováním, do kategorie B pak šest závodů s dvojnásobným bodováním a kategorie C pak šest závodů se základním bodováním.

Úvodní závod, Čertovský běh na Úhošť, který je zařazen do kategorie B a měřil 5.600 metrů, ovládl stylem start–cíl nejrychleji v kategorii mužů Michal Oplt v barvách KOME Kraslice, když závod dokončil v čase 0:22:57. Druhé místo obsadil v této kategorii Michal Zbuzek v barvách Unipetrolu Litvínov a třetí pak skončil Filip Urban z Hopman Team Žatec.

V kategorii žen dosáhla na triumf Lucie Svobodová z AK Most, druhou příčku obsadila Anežka Ševčíková z KOME Kraslice a běžecký bronz připadl Viktorii Ševčíkové v trikotu TJ Klášterec.

V kategorii veteránů, která je rozdělena do tří věkových skupin, v té první slavil vítězství Tomáš Javornický z Dobrovolného kroužku Kadaň. Druhé místo připadlo Martinu Sýkorovi z Rafting Ohře a třetí místo obsadil Richard Pleticha z SKMP Kadaň. V kategorii veteránů 2 dosáhl na triumf Dušan Prokeš z DTN Kadaň, druhou příčku obsadil Miroslav Urban z Hopman Team Žatec a třetí příčku si připsal na účet Karel Grasl.

V kategorii veteránek, které jsou rozděleny na dvě věkové skupiny, v té první doběhla na prvním místě Petra Bulecová ze Žatce, druhou příčku obsadila Dita Ševčíková z KOME Kraslice a bronz si vyběhla na Kadaňském stupni Hana Hahn z Hahn teamu. V kategorii veteránek 2 slavila vítězství Soňa Podhorná z VS Kadaň, druhé místo brala Zuzana Vítková z Mostu a bronz pak připadl Heleně Hudákové z BK Žatec.

„Máme za sebou opožděný start nového ročníku ZBP a 226 závodníků v cíli zrovna tohoto nelehkého závodu je fakt nářez. Trať zvládli úplně všichni, jedenasedmdesátiletý Pepa i věčně rozesmátý tříletý Kubík. Závod z donucení, prodloužený o sto metrů, navíc ozdobil rekordem v kategorii šedesátníků výborný Milan Vopat,“ nešetřil chválou Filinger.

Zimní běžecký pohár bude pokračovat o tomto víkendu hned dvěma závody, které budou mít na pořadu obtížnost B. První bude k vidění v sobotu 12. prosince od 10.30 na startu pod čerpací stanicí Shell v Kadani. Běžci budou zdolávat 5.250 metrů a na programu bude Čendův Lomcovák na Svaťáku.

O den později, tedy v neděli 13. prosince, pak v 10.30 hodin odstartuje naproti čerpací stanici Shell 5.300 metrů dlouhý Horský kros na středním vrchu.

Zájemci, kteří by se chtěli do ZBP Kadaň ještě zapojit, tak mají možnost.Startovné zůstává nezměněné, tedy 30 Kč na závod, nebo kdo chce absolvovat celý seriál, bude mít možnost uhradit 540 Kč najednou.

Čertovský běh na Úhošť, 5.600 metrů, pořadí po prvním závodě:

M A: 1. Oplt Michal (KOME Kraslice), 2. Zbuzek Michal (Unipetrol Litvínov), 3. Urban Filip (Hopman team Žatec); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň), 2. Sýkora Martin (Rafting Ohře), 3. Pleticha Richard (SKMP Kadaň); veteráni 2: 1. Prokeš Dušan (DNT Kadaň), 2. Urban Miroslav (Hopman team Žatec), 3. Grasl Karel (Postoloprty), veteráni 3: 1. Vopat Milan (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň), 2 Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov), 3. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem), ženy A: 1. Svobodová Lucie (AK Most), 2. Ševčíková Anežka (KOME Kraslice), 3. Ševčíková Viktorie (TJ Klášterec); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec), 2. Ševčíková Dita (KOME Kraslice), 3. Hahn Hana (Hahn team); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň), 2. Vítková Zuzana (Most), 3. Hudáková Helena (BK Žatec).