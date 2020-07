Po malé odmlce se navrací zpět do Karlovarského kraje atletika.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Již dnes bude hostit Atletika Ostrov na svém stadionu Miroslava Kitzbergera zajímavé klání – Ostrovské techniky. Nachystány jsou disciplíny pro kategorie žáků, dorostu, juniorů až po dospělé. Pod dohledem ředitelky ostrovského závodu Evy Zekuciové budou absolvovat atleti z Karlovarského kraje hned čtyři disciplíny, a to hod oštěpem, vrh koulí, skok do výšky a skok do dálky.