Máte za sebou dlouhou a náročnou cestu do Itálie, kde vás čeká ještě náročnější program, když během tří dnů odehrajete tři zápasyse špičkovými evropskými kluby…

Ano, dlouhá a náročná cesta to byla, ale já doufám, že se to neprojeví na našich výkonech na palubovce, když program bude stoprocentně velmi časově, fyzicky, ale i psychicky náročný. Nejenom pro nás, hráče, ale i pro celý realizační tým, který musí vytvořit přípravu a vymyslet taktiku. Takovýto model se objevuje na mistrovství Evropy či mistrovství světa a několik hráčů z našeho týmu s tímto má svoje zkušenosti.

Navíc by vám měla pomoci i nová akvizice ve vašem dresu, holandský nahrávač Wessel Keemink, může být právě on vaše tajná zbraň?

Wessel Keemink je určitě zkušeným nahrávačem, který si prošel výbornými evropskými kluby a zároveň si už tuto nejprestižnější volejbalovou soutěž zahrál v dresu italské Modeny, proti které jsme hráli před dvěma lety v KV Aréně, takže doufáme, že nám v bojích, které Liga mistrů přinese, pomůže dosáhnout co nejlepších výsledků. Wessel může být jedna z našich zbraní, které pro Ligu mistrů máme (úsměv).

Co tedy pro Karlovarsko bude úspěchem?

Do italského Trentina určitě nejedeme na výlet a jen zápasy odehrát, budeme bojovat. Chceme v každém zápase nechat maximum z našeho volejbalového umu a překonat hranice našich individuálních a týmových výkonů. Na co to bude stačit, uvidíme. Půjdeme bojovat se soupeři bod po bodu, set po setu a předvést náš klub a úroveň české ligy v co nejlepším volejbalovém světle. Sledovat nás pak mohou fanoušci na ČT sport, který zprostředkuje všechna utkání přímým přenosem.