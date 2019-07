O tituly mistrů republiky zde bojovalo 80 hráčů v mužských kategoriích a 13 žen! Velký den to byl pro hráče dorosteneckého týmu SK Liapor Witte Lukáše Tolara (na snímku), který zde uzavřel letošní mistrovský hattrick, když k titulům ze šampionátů dvojic a trojic přidal i ten singlový.

V nejsledovanější kategorii mužů startovalo dvaatřicet hráčů ze 17 (!) oddílů z celé republiky, kromě extra a prvoligových zde měly své zastoupení i oddíly hrající nižší soutěže. Karlovarský SK Liapor Witte mezi nimi reprezentovali hráči extraligového áčka Karel Hron a Tomáš Bíbr a svůj křest na mistrovství republiky si odbyl i hráč druholigové rezervy David Kyliánek. Šampionátu si ale moc neužil ani jeden z nich.

Hron v kvalifikaci porazil ve dvou setech Ivo Nováčka z Čakovic a po prohrách s obhájcem titulu Ondrou Vítem a nadějným Tomášem Robou z Prostějova skončil ve skupině na 3. místě, což na postup do vyřazovacích bojů nestačilo.

Podobně se vedlo Bíbrovi, jenž sice v kvalifikaci porazil českobudějovického Aurillana Kollyho, ale po prohrách s Brutovským (Vsetín) a Stehlíkem (AC Zruč-Senec) skončil ve skupině až čtvrtý, stejně jako Kyliánek, jenž ve své skupině neuhrál ani set.

Titul nakonec získal loni stříbrný Michal Kolenský z Čelákovic, když ve finále turnaje udolal šampiona z roku 2017, slovenského internacionála Laco Stupáka.

O bronz se poprali dva hráči z 1. ligy, medaili si odnesl prostějovský Tomáš Roba a „brambory“ zbyly na českobrodského Martina Janíka.

Dorostenců do Čelákovic přijelo o medaile bojovat čtyřiadvacet, jediný Karlovarák mezi nimi byl Pavel Gregor. Los mu ve skupině za soupeře přiřadil Lukáše Musila ze Šacungu, kterému po celkem vyrovnaném boji podlehl 2:1, a později bronzového Václava Pohla ze Zbečníka, na kterého Gregor neměl „nárok“ a do dalších bojů se nekvalifikoval. Smutným vysvědčením pro extraligové kluby je skutečnost, že o dorostenecké medaile nakonec bojovala čtveřice hráčů z oddílů, které v nejvyšší soutěži zastoupení nemají: titul šel zásluhou Dominika Veselého do Holic, stříbro bral Marc Bence z Jizerního Vtelna, bronz Václav Pohl ze Zbečníka a čtvrtý skončil Josef Slavíček z Radomyšle.

V turnaji starších žáků startovalo 24 nadějí, největší šance na titul měl Lukáš Tolar, na šampionátu startující v barvách mateřského Baníku Stříbro.

Roli superfavorita splnil dokonale, když v celém turnaji ztratil jediný set až ve finálovém duelu s Ondrou Friesem z Pekla nad Zdobnicí. V dresu SK Liapor Witte si na turnaji zahráli Jakub Svoboda, Vojtěch Tišnovský a Jan Schäfer.

Nejlépe z nich skončil Tišnovský, když v kvalifikační skupině A porazil českobudějovického Novotného a po dvousetové prohře s Lukášem Tolarem postoupil z 2. místa do osmifinále, kde na něho čekal favorizovaný Josef Čižinský (Peklo nad Zdobnicí). Vojta vzdoroval statečně, vynutil si třetí set, ale nakonec podlehl a turnaj pro něho skončil. Kuba Svoboda a Honza Schäfer na své soupeře ve skupinách nestačili a vyřazovací zápasy už sledovali jen jako diváci.

V turnaji žen startovalo 13 hráček z pěti oddílů, Karlovaračky mezi nimi nebyly. Z titulu se radovala Aneta Fojtíková ze Sokola Praha-Vršovice, když ve finále ve třech setech udolala českobrodskou Lucii Bálkovou.

Mistrovství ČR v nohejbalu jednotlivců, muži: 1. Michal Kolenský (Čelákovice), 2. Ladislav Stupák (Vsetín, ve finále 10:8, 10:7), 3. Tomáš Roba (Prostějov), 4. Martin Janík (Český Brod); dorost: 1. Dominik Veselý (Holice), 2. Marc Bence (Jizerní Vtelno, ve finále 2:1), 3. Václav Pohl (Zbečník), 4. Josef Slavíček (Radomyšl); starší žáci: 1. Lukáš Tolar (Baník Stříbro), 2. Ondřej Fries (TJ Peklo, ve finále 10:5, 7:10, 10:8), 3. Patrik Kolouch (MNK Modřice), 4. Josef Čižinský (TJ Peklo); ženy: 1. Aneta Fojtíková (Vršovice), 2. Lucie Bálková (Český Brod), 3. Veronika Malátová (Útěchov), 4. Zuzana Tomšová (Santoška).