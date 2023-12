Skiareál Nové Hamry, U řeky

Otevírací doba: Pondělí Neděle od 9.00 – 16.00 hodin.

Ceník: Dobrovolné vstupné. Zázemí areálu: Parkoviště, ubytování, půjčovna, testcentrum.

Webové stránky: https://nove-hamry.cz/.

Facebook: Ski areál Nové Hamry-U řeky

Kdo se chce vyhnout nekončícím frontám, platit nekřesťanské peníze za skipasy a chce si lyžování opravdu užít, měl by řádně zbystřit.

V Nových Hamrech, tedy rodišti českých běžců na lyžích sourozenců Michala a Petry Novákových, tamní Skiareál Nové Hamry U řeky přesně všechno toto nabízí.

Ten po deseti letech opět oprášil svůj lyžařský háv. S tím přišly na pořad i novinky. Tou hlavní je překvapivě dobrovolné vstupné. „Prakticky už to takto provozujeme tři sezony,“ prozradila správkyně lyžařského areálu Markéta Štěříková, který spravuje .

A vyplatilo se. Novohamerský areál, který nabízí lyžařům dvě sjezdovky či tři vleky, si užívá velký zájem veřejnosti. Delší trať nebo-li Velká sjezdovka (pozn. red. mezi místními známá jako Slalomák) měří 400 metrů. Ta je vhodná pro zkušenější lyžaře a snowboardisty, zejména pro svou vyšší obtížnost ve spodní části tratě.

Druhá sjezdovka U stříbrného smrku, měří 300 metrů, má mírnější sklon a díky menší náročnosti je vhodná pro začínající lyžaře a méně zdatné sportovce. „Určitě si každý lyžař u nás přijde na své,“ poukazuje Štěříková. A jak je to tedy s dobrovolným vstupným? „Musím říct, že nám to funguje a jsme za to hodně rádi,“ neskrývala radost Štěříková.

Národ Ledecké a Strachové? Češi sjezdovky milují, jde ale o zásah pro peněženku

A není divu. Lyžaři totiž nastaveného sytému nijak nezneužívají. „Toho jsme se báli, ale obavy byly zbytečné,“ prozradila, že před spuštěním netradičního projektu panovaly v horském městečku obavy. „Je prakticky na lyžařích kolik přispějí, přiblížila Štěříková. „Nejvíce nám do kasičky přispěl jeden pán, byla to rovná tisícovka,“ zavzpomínala.

Zájemci mohou využít také přilehlé parkoviště či půjčovnu lyžařského vybavení, která je již za poplatek, ale v lidových relacích. Brány svého areálu otevřel novohamerský Skiareál v sobotu 8. prosince. V provozu je denně od 9 do 16.00 hodin. „Prvních čtrnáct dní bude otevřeno pouze o víkendech. Od 20. prosince pak každý den. Už se moc těšíme, jelikož minulou sezonu jsme jezdili kvůli oblevě pouze měsíc. Tímto bych chtěla všechny pozvat k nám do Nových Hamrů,“ doplnila Štěříková.