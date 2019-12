VK ČEZ Karlovarsko tak z pozice lídra extraligy zamířilo na palubovku druhého v pořadí, českobudějovického Jihostroje.

Tento souboj nabídl vše, co k souboji o volejbalový trůn patří, když o vítězi musel rozhodnout až tie-break, který po dokonalém obratu přetavilo v dvoubodový zisk Karlovarsko, jež vyhrálo 3:2 na sety.

Ale pozor. Vše mohlo být zcela jinak. První dva sety ovládli i přes velkou bojovnost hostů ze západu Čech hráči Českých Budějovic, kteří v prvním setu slavili výhru 25:22, ve druhém pak 25:23, čímž šli do trháku 2:0 na sety. „První dva sety byly špatný,“ přiznával karlovarský trenér Jiří Novák, který se navrátil na jih Čech, kde prakticky odstartoval svou volejbalovou kariéru.

„První dva sety jsme absolutně nezvládli, nechali jsme domácím prostor hrát,“ přidával kapitán Karlovarska Filip Rejlek. Ani ten nejotrlejší fanoušek by si na hosty z Karlových Varů v tuto dobu nevsadil. Udělal by chybu. Karlovarsko totiž vlétlo do třetího setu doslova po hlavě a domácím nedalo volejbalově „čuchnout“, když vyhrálo 25:14, a když tým z města minerálních pramenů zvládl i čtvrtý set, který přetavil ve výhru 25:17, bylo vyrovnáno a o drama postaráno. A aby toho nebylo málo, ovládlo Karlovarsko i následný pátý set, kterým dokonalo parádní obrat. „Poté jsme přestali dělat chyby a dokázali vyrovnat. Pátý set byl o jednom dvou balonech a v koncovce se díky servisu přiklonil na naši stranu,“ popisoval Novák dění v rozhodujících momentech duelu. „Jsem rád, že nás to nepoložilo, že jsme vyhráli, bylo to cenné vítězství,“ dobře ví karlovarský kapitán. Karlovarsko se tak udrželo na čele tabulky, kde má čtyřbodový náskok právě před druhým Jihostrojem.

VK Jihostroj České Budějovice – VK ČEZ Karlovarsko 2:3 (25:22, 25:23, 14:25, 17:25, 14:16). Rozhodčí: Krtička, Kořenek. Diváci: 910.

VK Jihostroj České Budějovice: Křesťan, Zmrhal, Todua, De Amo, Michálek, Mach, Kryštof (stř. Mechkarov, Ondrovič, Fila,Ulč). Trenér: René Dvořák.

VK ČEZ Karlovarsko: Patočka, Rejlek, Wiese, Wilson, Ticháček, Vašina, Pfeffer (stř. Lux, Džavoronok, Baláž). Trenér: Jiří Novák.