Po výhrách první dvojky (Vanke, Dan Putík) a první trojky (Vanke, Matěj Medek, Dan Putík a střídající Jiří Putík) sice vedli 2:1, dál už ale neuhráli ani bod. Výhra Čakovic byla naprosto zasloužená, jak o tom koneckonců svědčí i poměr setů 5:14.

O celkovém triumfu hostí bylo v podstatě rozhodnuto už v nepárové části utkání, když nejprve Kokštein s Hronem ve „vložené“ dvojce ve vyrovnaném souboji podlehli Součkovi s Pachmanem a hned nato se Karel Hron musel sklonit před úřadujícím mistrem republiky v singlu Zdeňkem Kalousem.

Za stavu 2:4 už si hosté výhru ujít nenechali, i když zadarmo jim do klína nespadla. Domácí měli ke korekci výsledku nejblíže v posledním zápase dne, kdy Kuba Medek s Bíbrem a Hronem po statečném a obětavém výkonu podlehli první trojce Čakovic nejtěsnějším poměrem dvakrát 9:10. V utkání se asi půl stovce domácích fanoušků, které neodradilo ani citelné chladno, poprvé představil Jiří Putík, bratr loni přišedšího Dana Putíka. Dokonce dřív, než se čekalo, do utkání naskočil už v prvním zápase trojic, když odstoupil zraněný Vanke. Putíkové ovšem nebyli v utkání jedinou bratrskou dvojicí, dalšími byli karlovarská dvojčata Jakub a Matěj Medkové a v dresu Čakovic Zdeněk a Jiří Kalousové a Tomáš a Jakub Chadimové. Sourozenecké páry tak tvořily rovnou polovinu z celkem šestnácti hráčů na hřišti, a to se ani v nohejbalu nevidí každý den.

SK Liapor Witte – Avia Čakovice 2:6. Utkání: Vanke, Dan Putík – Kučera, Tomáš Chadim 10:7, 9:10, 10:8; Matěj Medek, Bíbr – Jiří Kalous, Jakub Chadim 8:10, 3:10; Vanke (Jiří Putík), Matěj Medek, Dan Putík – Souček (Pachman), Zdeněk Kalous, Fík 6:10, 10:8, 10:6; Jakub Medek, Bíbr (Kokštein), Hron – Kučera, Jiří Kalous, Jakub Chadim 9:10, 2:10; Kokštein, Hron – Souček, Pachman 7:10, 8:10; Hron – Zdeněk Kalous 8:10, 9:10; Matěj Medek, bratři Putíkové – Kučera, Jiří Kalous, Jakub Chadim 1:10, 10:9, 8:10; Jakub Medek, Bíbr, Hron – Souček, Zdeněk Kalous, Fík 9:10, 9:10. Sety 5:14.

Jiří Linhart