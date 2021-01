Varáci tak složili reparát, jak Ostrava, tak i Brno je dokázaly v prvním vzájemném souboji totiž porazit, a navíc udrželi domácí neporazitelnost, která trvá již sedm utkání, a rok 2020 uzavřeli na třetím místě.

„Nebylo to vůbec jednoduché. Vždycky když do toho prostě vlezou svátky, tak je to takové, řekněme, plánované narušení,“ vracel se k utkání s Ostravou, které Karlovarsko nezačalo dobře, trenér Jiří Novák.

„Neřekl bych, že jsme začali úplně špatně, ale Ostrava předváděla v prvním setu výborný výkon na příjmu. Nedokázali jsme se jim dostat na kobylku,“ narážel na výhru Ostraváků v prvním setu v hale míčových sportů, kde se duel odehrál.

Další dva sety však již ovládli hráči Karlovarska, kteří dovolili soupeři uhrát nejdříve ve druhém setu sedmnáct a ve třetím setu pak devatenáct bodů. I ve čtvrté sadě to vypadalo na jednoznačnou záležitost Varů, ale Ostrava nechtěla prodat kůži lacino, nakonec prohrála v dramatické koncovce v poměru 29:31 a celkově pak 1:3.

„Ve čtvrtém setu přišla menší komplikace, kdy jsme vedli o čtyři body, ale prostě v koncovce jsme něco nesložili, musíme prostě být lepší,“ přidával k hodnocení úspěšného reparátu Novák.

To druhý duel s Brnem, který opět hostila hala míčových sportů, se vesměs nesl v režii varských volejbalistů. Pouze v první sadě drželi Brňáci s Karlovarskem krok, v dalších dvou na palubovce excelovali Varáci, kteří dovolili hostům uhrát nejdříve ve druhém setu šestnáct, a ve třetím dokonce pouze třináct bodů.

„Jsme rádi, že se nám doma podařilo porazit Brno, které nás jako jeden z mála týmů porazilo. Jsme velice rádi, že jsme je zatlačili servisem. Jsme rádi za vítězství a za šest bodů z těchto dvou strašně těžkých zápasů. Přeji všem krásný nový rok 2021,“ ohlédl se za druhým duelem, který Vary odehrály během dvou dnů, kapitán Karlovarska Lukáš Vašina.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Ostrava 3:1 (21:25, 25:17, 25:19, 31:29). Rozhodčí: Velinov Emil, Hladišová Michaela. Bez diváků. Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, libero Pfeffer (stř. Lux, Baláž, Kočka). Ostrava: Kruzhkov, Ihnát, Sedláček, Matula, Janků, Kotas, libera Sobczak, Jelen (stř. Vancl, Dvořák, Jambor).

VK ČEZ Karlovarsko – Volejbal Brno 3:0 (25:22, 25:16, 25:13). Rozhodčí: Činátl René, Poláček Jan. Bez diváků. Karlovarsko: Lux, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink,libero Pfeffer (stř. Baláž, Kočka, Vašina, Fišer, Houda). Brno: Drahoňovský, Klajmon, Římal, Licek, Pražák, Provazník, libero Špelda (stř. Jakubec, Fitz, Toman).