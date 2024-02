Celkově pak posbíral dvacet bodů, čímž notně přispěl k důležité výhře 3:0 na sety. „Každé vítězství je další motivací k tomu, abychom dál každý den pracovali a bojovali za cíl, který máme,“ upozorňoval španělský univerzál. A pro Rodrígueze, to byla povedená premiéra, nejenže Karlovy Vary dosáhly na důležitou výhru, kterou úspěšně zakončily domácí trojblok, ale po skončení duelu byl vyhlášen nejlepším hráčem duelu. „Tohle mi dává větší motivaci, protože to byl můj první zápas v základní sestavě,“ poukazoval s úsměvem.

Hudeček restartoval Karlovarsko výhrou. Určitě jsem spokojený, řekl k premiéře

Karlovarsko tak výhrou nad Benátky nechalo zapomenout na pohárové fiasko s Hradcem Králové, kdy tak přišlo o svůj dílčí cíl, kterým byl postup do semifinále Final Four Českého poháru. „Chci poděkovat fanouškům, kteří nás přišli povzbudit i po tom, co se stalo v úterý v pohárovém utkání. Po celou dobu nás povzbuzovali a my jsme cítili jejich energii. Jsou pro nás velmi důležití,“ chválil si závěrem podporu karlovarského publika i přes pohárový propadák Rodríguez.

Karlovarsko, které bojuje o udržení v elitní čtyřce, čeká náročný program, kdy odehraje během sedmi dnů tři zápasy. Dvakrát se představí na palubovce soupeřů. Nejprve v sobotu 10. února se Varáci představí na palubovce Zlína, který vede z pozice trenéra exkarlovarský Zdeněk Sklenář. Poté ve čtvrtek 15. února zamíří do Liberce a následně v sobotu 17.00 hodin bude hostit v hale míčových sportů Odolenu Vodu.

Šok na východě Čech: Hradec v Českém poháru vystavil stopku Karlovarsku