V neděli na Hipodromu Holoubek čeká na všechny milovníky rychlých koní výjimečná událost. Vrchol letošní karlovarské dostihové sezóny nabídne hned tři významné zkoušky. Hlavním bodem osmidílného rovinového programu bude klasický test přístupný výhradně tříletým klisnám – 78. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ (Listed, 2 400 metrů).

Riwetta by mohla promluvit do konečného pořadí klasického Oaks. | Foto: Marcela Kozová

Velké naděje na maximální úspěch ve dvanáctihlavém poli má loňská karlovarská zimní královna Willemine (ž. M. Laube). Český chov mohou zvýraznit také Garmona (ž. J. Línek), Baby Summer (ž. P. Foret) i Gratulace (L. Fialová).

Dvě svěřenkyně připravila trenérka Helena Vocásková – vítězku jedničkového testu Riwettu (ž. A. Florian) a dvojnásobnou premiantku nižších kategorií Maxienne (ž. M. Zatloukal). S plnými šancemi nastupuje Shining Sky (M. Demo) nebo trojkové vítězky Beauty Approach (ž. D. Liška) a Yonella (ž. T. Lukášek). Zamíchat pořadím v cíli může dodatečně hlášená To Ten Meters (ž. J. Palík). Praga Lady (ž.M.Havelková) a La Minosa (ž.J.Chaloupka) čekají na svůj první životní plný zásah.

Ve znamení plnokrevného dorostu se odehraje jedničková 44. Cena MASISE – RENOMIA AGRO. Počátky této důležité zkoušky dvouletých plnokrevníků spadají do 80. let minulého století. Tentokrát se na trať dlouhou 1 200 metrů vydá šest klisen a tři hřebci. Velká šance se nabízí Francinette (ž. M. Zatloukal), která si ve svém červnovém vítězném debutu na mosteckém hipodromu vedla velice suverénně. Dvě želízka v ohni má trenérka Martina Havelková, a to Serenu Chope (ž. D. Liška) a Morayu, do jejíhož sedla se sama vyhoupne. Český chov zastupuje lysolabský vítěz Didier (I. Štěrbová) a Limárie (ž. J. Línek).

Zajímavá, a nejen z pohledu sázejících, je trojice debutantů Dantawi (L. Fialová), Rabbit Blue Bresil (ž. P. Foret) i Believe Sky (ž. A. Florian) nebo dodatečně hlášený Riwer Dawn (ž. J. Palík), který dosud absolvoval dva starty ve Francii.

Pěknou podívanou slibuje také třetí vrchol nedělního odpoledne. V tradiční 35. Lázeňské míli Mikrop Čebín a.s. (II. kategorie, 1 600m), jejíž historie sahá do třicátých let minulého století, bude své prvenství z roku 2020 a páté místo z loňského ročníku obhajovat letošní vítěz jedničkového Gomba handicapu, desetiletý veterán Mormill (am. J. Fabris). Šestiletý Seasony (ž.D.Liška) má v aktuální sezóně výbornou bilanci. Ze tří startů dvakrát zvítězil v dostizích II. kategorie. Na předních místech se očekává loňská dvojnásobná vítězka testů první a druhé kategorie Rabbit Coulstry (ž. J. Chaloupka). Dobré umístění na nejvyšších příčkách nebude překvapením ani u dvojice tuzemských odchovanců Yasánek (ž. A. Florian) a Wakai Go (am. M. Luka).

Program - neděle 14.15: Cena PRIMO JOSEF CHEJN s.r.o. (IV. kategorie, 1 600 metrů), 14.45: Cena SKALIČAN (IV. kategorie, 1 600 metrů), 15.15: 44. CENA MASISE – RENOMIA AGRO (I. kategorie, 1 200 metrů, dvouletí), 15.45: Cena DUX JOSEF CHEJN s.r.o. (IV. kategorie, 2 000 metrů), 16.15: Cena MYDLÁŘKY BENEŠOV (III. kategorie, 2000 metrů), 16.45: Cena JATKY ČESKÝ BROD a.s. (III. kategorie, 1 400 metrů), 17.20: 78. OAKS HOLDINGU RABBIT CZ (Listed, 2 400 metrů, tříleté klisny), 17.55: 35. LÁZEŇSKÁ MÍLE MIKROP ČEBÍN a.s. (II. kategorie, 1 600 metrů).

Autorka článku: Marcela Kozová