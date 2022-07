Výsledky dostihů

1. dostih: Monjouet (žk. R. Ondráčková), Diamonte (žk. S. Mokrošová), Tarawera (am. M. Luka); 2. dostih: Silver Trigger (L. Charvát, Bright Amber (am. M. Luka), Bundeskanzler (ž. P. Foret); 3. dostih: Vignetta (ž. A. Florian), Fanny Mast (ž. M. Havelková), Resort (L. Kvapilová); 4. dostih: Mo My Dream (ž. M. Zatloukal), Solemeena (ž. P. Foret), Trezy Lady (žk. S. Mokrošová); 5. dostih: Red Coral (ž. J. Andrésová), Dally Top (ž. A. Florian), Wakai Go (ž. P. Foret); 6. dostih: Like Magic (ž. P. Foret), Fabriana Third (ž. J. Chaloupka), Choice French Precious (žk. S. Mokrošová); 7. dostih: Arkadag (L. Charvát), Marjaneh (ž. P. Foret), Vadetaberry (žk. S. Mokrošová).