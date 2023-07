/DOSTIHY/ Hlavní slovo v nedělním sedmibodovém programu na Hipodromu Holoubek měly plnokrevné dámy, a to v jubilejní 20. Letní ceně klisen, která letos nesla přívlastek Cena Sokolovské uhelné.Specifický dostih II. kategorie na trati dlouhé 2.000 m je vypisován jako srovnávací zkouška výkonnosti tříletých a starších klisen.

Souboj v posledních metrech 20. Letní ceny klisen, kterou nakonec ovládla Cassa. | Foto: Marcela Kozová

Podle statistik je to dostih, ve kterém se většinou prosazují papírové favoritky a zároveň starší klisny. Letos tomu nebylo jinak, třebaže zástupkyně klasického ročníku La Minosa si nevedla špatně, ale na lepší, než čtvrté místo nestačila.

Tempa se po startu chopila Askerana, favoritky v klidu odpočívaly a udeřily až v cílové rovince. Oku lahodící duel nabídly početné divácké kulise čtyřletá Whirl Wind Girl a o rok starší Classa.

OBRAZEM: V Bochově opanoval souboj českých trialových králů benjamínek Fabián

Po tuhém boji se prosadila svěřenkyně bošovického trenéra Václava Luky Classa a prozatím zůstává v aktuální sezóně neporažená. V sedle s Lucií Fialovou dosáhlo dámské duo na pátý společný triumf.

V druhém vrcholu odpoledne se na vítěznou karlovarskou vlnu z minulého roku vrátil čtyřletý ryzák Yasánek. Ve dvojkové Ceně SUAS Comodites triumfoval po tuhém boji o krátkou hlavu před výborně útočícím valachem Wakai Go.

Výsledky

Cena SUAS GROUP (IV. kategorie, 1.600 m): Old Memories (ž. J. Chaloupka) – Launch Zone (am. T. Roman) – Monjouet (žk. M. Novák).

Cena ZPA–RP (III. kategorie, 1.400 m): Forte (ž. A. Florian) – Admiral Piett (ž. J. Chaloupka) – Rabbit Spirit (N. Petrlík).

Cena ELEKTRÁRNY TISOVÁ (IV. kategorie, 2.400 m): Carrera (L. Fialová) – Caesarius (ž. A. Florian) – Triplex (ž. J. Pavlíček).

Cena SOKOLOVSKÉ UHELNÉ – 20. LETNÍ CENA KLISEN (II. kategorie, 2.000 m): Classa (L. Fialová) – Whirl Wind Girl (ž. J. Verner) – Porcinella (ž. M. Zatloukal).

Cena SUAS COMODITIES (II. kategorie, 1.600 m): Yasánek (ž. J. Andrésová) – Wakai Go (am. M. Luka) – Silver Trigger (am. T. Roman).

Cena EBF STALLIONS (III. kategorie, 1.600 m): Chaldero (ž. J. Šafář) – Partner In Crime (ž. D. Liška) – Ballantines (ž. M. Demo).

Cena BAUSTAU (III. kategorie, 2.000 m): Top Gun (ž. D. Liška) – Arkadag (ž. A. Florian) – Trezy Lady (am. T. Roman).

Marcela Kozová