Program dostihů

14.30 Cena spol.TIPSPORT (III. kat., 1400 m).

15.00 Cena agentury BOOM (IV. kat., 2400 m).

15.30 Cena HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE (III. kat., 2000 m).

16.00 18. LETNÍ CENA KLISEN – Cena Karlovarského kraje (II. kat., 2000 m).

16.30 Cena spol. INSIA a.s. (II. kat., 1600 m).

17.00 Cena EBF (III. kat., 1600 m).

17.30 Cena TOR Cheb (IV. kat., 1600 m).

Vrcholem sedmidílného rovinového programu bude specialita karlovarského závodiště – 18. Letní cena klisen, letos s přívlastkem Cena Karlovarského kraje.

Inaugurační ročník dvoukilometrového testu II. kategorie ovládla Nana D´Anjou v sedle s Kristýnou Bezděkovou – první ženou, která se prosadila v roli jezdecké.

V jejích stopách se může vydat některá z tria amazonek, třebaže jejich partnerkami budou účastnice s menšími vyhlídkami na triumf.

Tříletou Bolognu, která má v nohách teprve dva starty, ale v posledním běhání před dvěma týdny naznačila nárůst formy, povede ž. Martina Havelková. Dvojnásobná vítězka Letní ceny klisen z let 2018 a 2019 ž.Vendula Korečková se vyhoupne do sedla nové tváře na tuzemských drahách Crush On Me.

Její tréninkovou kolegyni Angel´s Glory LP dostihem provede Lucie Fialová. Favoritky lze hledat u klisen s dostatečnými zkušenostmi v dostizích nejvyšší kategorie.

To platí především pro dvojici svěřenkyň trenérky Heleny Vocáskové. Obhajovat loňské prvenství bude Tularka (ž. R. Koplík). O třetí sezónní zásah v řadě se pokusí předloňská vítězka karlovarské Ceny zimní královny a premiantka slovenské Karpatské ceny Franceska Bella (ž. J. Šafář).

Ve prospěch Achird (ž. M. Zatloukal), loni páté v Oaks a druhé ve Velké ceně Prahy, mluví znalost zdejší dráhy a dosavadní výkony. Dobrý výkon lze očekávat také od vítězky dvojkové Ceny spol. Lokotrans Storm De Nuit (D. Vyhnálek).

V květnu se dobře rozběhala v Itálii, kde skončila na druhém místě. Po dvou italských startech čeká první české účinkování na Imsexyandiknowit (ž. J. Chaloupka), která byla loni druhá v Ceně Města Karlovy Vary.

Pokud by vyhrála šestiletá Mo My Dream (ž. M. Demo), stala by se nejstarší vítězkou dostihu. Trojnásobná předloňská suverénka z Drážďan by teoreticky o příčky nejvyšší měla bojovat.

Saigon Icon (ž. J. Pavlíček) se odvážně pokusí dosáhnout svého prvního životního triumfu na vyšší úrovni, než v jaké se dosud pohybovala.

Pokud do Dvorů nedorazíte osobně, o dění na dráze ani tak nepřijdete. Přímý přenos zajišťuje internetová televize EquiTv.

Marcela Kozová