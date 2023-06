Karlovarská dostihová scéna bude pokračovat v neděli 2. července v pořadí druhým mítinkem, ve kterém hlavní slovo dostanou tříleté a starší klisny.

Whirl Wind Girl bude jednou z favoritek hlavního dostihu. | Foto: Marcela Kozová

Vrcholem nedělního sedmidílného rovinového programu na Hipodromu Holoubek bude specialita karlovarského závodiště s nejkratší historií, 20. Letní cena Klisen.

Inaugurační ročník dvoukilometrového testu druhé kategorie v roce 2004 ovládla Nana D´Anjou v sedle s Kristýnou Bezděkovou – první ženou, která se prosadila v roli jezdecké. V jejích stopách se tentokrát může vydat některá ze dvou amazonek.

Svěřenkyni trenéra Karla Héče La Minosu pojede ž. Martina Havelková. Pokud by tříletá hnědka vyhrála, stala by se po dlouhých čtrnácti letech nejmladší vítězkou dostihu. Výhodou pro ni může být nejnižší nesená váha.

Vítězka slovenských Oaks Classa, která se před měsícem prosadila v jedničkovém dostihu na mílové distanci, bude mít v sedle Lucii Fialovou.

Ve prospěch Whirl Wind Girl (ž. J. Verner) mluví dosavadní výkony. Loni po druhém místě ve slovenských Oaks a pátém v českém ekvivalentu zvítězila ve dvoukilometrovém testu první kategorie a letos získala třetí místo v dostihu první kategorie.

Hnědka To Ten Meters (ž. D. Liška) dosud startovala ve Francii a na karlovarské dráze se představí poprvé. Žokej Milan Zatloukal se může stát historicky nejúspěšnějším jezdcem dostihu. Pokud by se prosadil s někdejší vítězkou Gerschova memoriálu Porcinellou, dosáhl by po loňském úspěchu s Mo My Dream a předloňském s Achird na třetí triumf v Letní ceně klisen.

Na startovní listině najdeme pouze dvě tuzemské rodačky, a to spolehlivé Oriwall (ž. J. Chaloupka) a Askeranu (ž. A. Florian). Ani u jedné by případný průnik na příčky nejvyšší nebyl velkým překvapením. Dodatečně hlášená trojnásobná loňská premiantka Pleione (ž. J. Šafář) bude chtít odčinit neúspěchy ze dvou posledních startů.

Ve dvojkové Ceně SUAS COMODITIES na mílové distanci by si devadesátitisícovou dotaci měli rozdělit Wakai Go (am. M. Luka), Procellarum (ž. D. Liška) nebo některý z dvojice svěřenců trenéra Tomáše Váni Epic Pass (ž. J. Verner) a Yasánek (ž. J. Andrésová).

Pokud na druhé nejstarší tuzemské závodiště nedorazíte osobně, o dění na dráze ani tak nepřijdete. Přímý přenos můžete sledovat na stránkách internetové televize EquiTv.

Nedělní program:

14.00 Cena SUAS GROUP (IV. kategorie, 1.600 m); 14.30 Cena ZPA–RP (III. kategorie, 1.400 m); 15.00 Cena ELEKTRÁRNY TISOVÁ (IV. kategorie, 2.400 m); 15.30 Cena SOKOLOVSKÉ UHELNÉ – 20. LETNÍ CENA KLISEN (II. kategorie, 2.000 m); 16.00 Cena SUAS COMODITIES (II. kategorie, 1.600 m); 16.30 Cena EBF STALLIONS (III. kategorie, 1.600 m); 17.00 Cena BAUSTAU (III. kategorie, 2.000 m).

Marcela Kozová