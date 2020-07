Milovníci dostihů jsou v neděli, tedy 26. července, zváni na Hipodrom Holoubek.

Black Canyon vítězí v lázních v roce 2016. | Foto: Marcela Kozová

Vrcholem sedmibodového rovinového programu třetího letošního mítinku bude 91. Cena města Karlovy Vary – Memoriál Josefa Dolejšího. Po roce se do Varů ke startu v dostihu, který své počátky píše od roku 1899, vrací pro obhajobu loňského prvenství Portorikos (ž. T. Lukášek). Vítěz jedničkového Memoriálu Vlastimila Smolíka poměřil síly s premiantem pražské Velké květnové ceny Black Canyonem (ž. M. Zatloukal). Do boje o příčky nejvyšší by se na základě dosavadních výsledků měla zapojit stříbrná ze slovenské Ceny zimní královny a letošní vítězka dostihu druhé kategorie Lady Rosenburg (ž. A.Florian). Royal Town (ž. R. Koplík) ukazuje velmi dobrou formu. Letošní sezónu zahájil druhým místem a následným prvenstvím v dostizích třetí kategorie. Zajímavým koněm se zdá být navzdory nepodařenému červnovému startu v chuchelské dvojce loni bronzový v Ceně Masise Torrero (ž. J. Verner) nebo vítěz loňské Bratislavské míle Red Persian (ž. M. Havelková). Klisna se zvláštním jménem Imsexyandiknowit (ž. D. Liška) loni běhala pouze v Polsku, kde nejenže jednou zvítězila, ale nikdy nedoběhla hůře než čtvrtá. Karlovarskému publiku se poprvé představila začátkem července v dostihu II. kategorie a doběhla šestá. O první životní triumf bude usilovat nejméně zatížený Armitago (M. Musilová). Letos má na svém kontě třetí a dvě čtvrtá místa v testech třetí a čtvrté kategorie. Mítink začíná v půl druhé odpoledne, start úvodního dostihu je na programu o půl hodiny později. Kromě znovuobnovených sázek pořadatelé upozorňují na možnost sledování celého dění díky přenosu na internetovém webu EquiTV.