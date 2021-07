„V podstatě se jedná o tradiční soustředění, které je prakticky 10. ročníkem. Pravidelně se ho zúčastní oddíly napříč Českou republikou, jedná se o děti z Jihočeského, Západočeského či Severočeského kraje,“ prozrazuje organizátor Jan Vanke.

Každoročně je o nohejbalové soustředění velký zájem, a ani letos tomu není jinak. „Účastnit by se ho mělo přes třicet žáků v různých věkových kategoriích mladších a starších žáků, to znamená děti do 12 let a od 12 do 15 let,“ vysvětloval Vanke.

Během pěti dnů se bude starat o nohejbalovou náplň několik kvalifikovaných trenérů nejen z řad SK Liapor, Karel Hron, Jan Vanke, Matěj Medek, Jiří Dutka, Petr Tolar a soustředění se zúčastní i prezident karlovarského klubu Vladimír Hlavatý.

Již včera bylo zahájeno pětidenní soustředění v nohejbalovém areálu SK Liapor Witte Karlovy Vary, které potrvá do úterý 6. července.Zdroj: Daniel Seifert

„Po rozřazení dětí do jednotlivých věkových a výkonnostních skupin přijdou na řadu tréninky, během kterých si osvojí technické, taktické i kondiční návyky,“ naráží Vanke na pestrý program, který trenéři pro malé nohejbalisty přichystali.

„Trenéři se budou ve skupinách točit, aby tréninky bylo co nejzajímavější a děti si odnesly ze soustředění možná co nejvíce,“ upozorňuje Vanke.

„Je to hezké, když vidíme rozdíl mezi prvním a posledním dnem, kdy jde vidět výkonnostní růst všech dětí,“ pochvaluje si Vanke a přidává: „Děti přespávají v našem areálu ve stanu, a prakticky se tak jedná o takový tábor, kde se mohou se svými vrstevníky seznamovat,“ kvitoval závěrem Vanke.