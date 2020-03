Z obavy z možnosti šíření nákazy koronavirem totiž byly postupně dočasně přerušeny či ukončeny soutěže napříč sportovními odvětvími.

To se dotklo i volejbalistů VK ČEZ Karlovarsko, kteří přišli v rámci UNIQA extraligy mužů nejen o poslední utkání základní části, ale také následné play-off.

„My jsme ukončili soutěž i činnost klubu. Pracuje pouze vedení, a to z domova nebo po telefonu. Jednou za čas se sejdeme v kanceláři, a to velmi obezřetně a na krátkou dobu ve dvou lidech,“ narážel Jakub Novotný (na snímku), prezident karlovarského klubu, na rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu z pondělí 16. března, kdy bylo rozhodnuto o ukončení všech soutěží pod hlavičkou ČVS bez vyhlášení mistrů.

FINANČNÍ ZTRÁTA

S předčasným ukončením sezony však pomalu a jistě sčítají kluby finanční ztráty, které budou pro některé ve stovkách tisíců, což může pro většinu z nich znamenat existenční starosti.

„Finanční ztráty samozřejmě budeme mít, momentálně je sčítáme,“ zklamaně připomněl Novotný následky zrušení soutěže.

„Budeme tam určitě minus za vstupné za poslední zápas extraligy proti Českým Budějovicím a následně celé play-off, což bude řádově v nižších stovkách tisíců,“ vypočítával finanční ztrátu šéf Karlovarska.

Ale to nebude vše. Chybět budou finanční prostředky i od sponzorů. „Jde o bonusy od některých sponzorů a partnerů za postupy v play-off,“ vysvětloval Novotný.

PODPORA SPONZORŮ

Právě nový ročník extraligy může přinést z důvodu chybějících financí pořádný průvan nejen v extraligové soutěži.

„Vůbec nevíme, jak se situace vyvine pro příští sezonu. Terciální sféra ekonomiky, kam profi sport patří, určitě bude trpět nejvíce a půjde na řadu jako první,“ má jasno Novotný. Spoléhat tak kluby budou nejen na vstřícnost a podporu právě svých sponzorů, ale také státu.

„Řešíme i případné náhrady škody a jak by nám mohl stát pomoci, ale zatím nemáme přesný návod, jak to udělat a kam se obrátit. Doufáme, že nás naši největší partneři podrží, protože jinak by to znamenalo velký problém a možná i konec volejbalu v Karlových Varech,“ nastínil prezident Karlovarska nejčernější scénář, který by mohl Karlovarsko v následujících měsících bez finanční podpory potkat. I kdyby se nakonec nová sezona rozjela, panují v týmech další obavy. Důvod? Fanoušci.

„Jen těžko si umím představit, že v říjnu přijde 1000 lidí do haly a každý bude dělat, jako že se nic nestalo. Strach je velká veličina v tomto ohledu. Možná že do budoucna to bude větší faktor než samotná nemoc,“ přemítal nad dalším úskalím nejen volejbalových klubů Novotný.

NÁVRAT CIZINCŮ

Hodně se pak zapotilo vedení karlovarského klubu i při návratu cizinců do jejich rodných zemí. „S cizinci to bylo hodně dobrodružné,“ přiznával Novotný.

„Šlo to vše ráz na ráz, každý den se pravidla a zákazy měnily, nevěděli jsme, co bude. Každý náš cizinec dostal možnost buď odjet, nebo tu zůstat s námi, aby měli možnost reagovat,“ připomněl volby, které Karlovarsko svým hráčům dalo.

„Kanaďan Marc Wilson odletěl, ale například měl letenku přes Mnichov, ten let mu zrušili v den odletu, takže musel do Londýna, tam den přespat a pak teprve do Kanady. Byli jsme rádi, že se tam dostal,“ vracel se Novotný k dobrodružné cestě domů v podání kanadského volejbalisty.

POLSKÁ PLUSLIGA

Covid-19 však nenadělal vrásky na čele pouze tuzemským volejbalovým činovníkům, ale také těm evropským. „Všechny federace a ligy řešily a řeší situace podobně. Německo, Slovensko, Rakousko, Belgie, Řecko jako my velmi rychle uzavřely ligu, ukončily ji. Většinou bez mistra dané země,“ poukázal varský šéf na další volejbalové svazy, které sáhly k ukončení sezony.

Naopak v Polsku byla ligová soutěž jen dočasně přerušena. „Polsko momentálně jedná o tom, jestli prodlouží pauzu a následně bude dohrávat v omezeném počtu lidí, nebo sezonu také ukončí,“ přiblížil dění v Polsku Novotný. Polská PlusLiga tak má před sebou radikální řez, prodloužit pauzu, či definitivně soutěž ukončit.

„V Polsku jde o hodně peněz, liga je podobně velká jako naše hokejová, a proto se jednání protahují. Osobně si myslím, že nakonec liga bude také ukončena, aspoň to tak vypadá dle prohlášení silných klubů,“ vysvětlil Novotný.

Ale to není vše, co v Polsku nejen ligové kluby řeší. „Poláci řeší hned následně i pořadí ohledně Ligy mistrů, protože v lize je mnoho klubů, které mají o tuto prestižní soutěž zájem. Dále se neví, ani jak to bude se spodkem tabulky, protože i v nižší lize je mnoho stabilně silných klubů, které si dělají zálusk na postup do PlusLigy,“ podotkl k situaci v polské lize Novotný.

FRANCOUZSKÁ LIGUE A

Zamotaná situace pak panuje ve Francii, obzvlášť v tamní Ligue A mužů. „Větší zmatek je ve Francii, kde naprostá většina klubů chce ukončit soutěž, ale rozhodující sílu při hlasování má několik málo klubů, které to nechtějí,“ hodnotil situaci v zemi galského kohouta Novotný. „Kluby poslaly domů už všechny své cizince, takže většina prezidentů logicky argumentuje, že je nesmysl v lize pokračovat,“ říká Novotný. I přesto Francie žhaví naději dohrát soutěž. „Nicméně i přesto stále není jasno, může za to zvláštní systém hlasování v jejich Ligové asociaci. Pro cizince, kteří vycestovali, samozřejmě platí, že se jen velmi těžko budou vracet zpátky do Francie, proto i tady vidím velmi složitou možnost pokračování,“ přidal své stanovisko k francouzské lize Novotný.

ITALSKÁ SUPERLIGA

Podstatně horší situace je na Apeninském poloostrově, v Itálii. Tu zasáhla epidemie koronaviru nejvíce, proto byly tamní volejbalové soutěže dočasně pozastaveny.

„Itálie je nejzajímavější. Země jako taková řeší obrovskou epidemii a každý den tam narůstá počet úmrtí. Vím, že liga je pozastavená, ale že některé kluby stále trénují. Na severu Itálie, speciálně v Lombardii, myslím teď nemají čas ani energii toto vše řešit, spíše bojují o přežití,“ připojil své stanovisko k situaci v Itálii Novotný.

„Ani tady nevidím moc optimisticky možnost, že by se pokračovalo. Neumím si představit, že najednou se začne v květnu hrát liga a někam přijde tisíc, dva tisíce lidí. Proto znova opakuji, že jsem zastáncem ukončení daného ročníku, aby všichni toto nelehké období přestáli ve zdraví,“ dodal závěrem Jakub Novotný.