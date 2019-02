Ta totiž měla hvězdné obsazení, když z první lajny startovali dva ostřílení a zkušení laufaři ze seriálu Visma Ski Classics, Stanislav Řezáč v barvách Slavia Pojišťovna Teamu či Jan Šrail, který hájil trikot eD system Bauer Teamu.

Závod na dvanáct kilometrů klasicky, který se jako zbylé dva jel jako Memoriál Jiřího Čáslavského, se jak v kategorii mužů, tak i žen odehrál pod taktovkou talentované mládeže karlovarského LK Slovan. Kategorii mužů vyhrál stylem start – cíl karlovarský Matyáš Bauer, za kterým dojel na druhém místě Pavel Kouřík z TJ Sokol Díly, třetí místo pak připadlo Vítu Študlarovi z LK Slovan. Kategorii žen dominovaly závodnice pouze karlovarského Slovanu, když první místo brala Tereza Kolovratová, druhé pak Anna Peřinová a třetí Johana Nováčková. „Bylo to parádní představení našich závodníků, kteří prokázali své kvality,“ chválila si úspěšné vystoupení nadějí běžeckého lyžování ředitelka Karlova běhu Kateřina Ondrová.

NADVLÁDA NĚMCŮ

To v závodě na dvaadvacet kilometrů to bylo o něčem jiném. Závod mužů se odjel za dominance německých běžců, kteří obsadili v první šestce pět míst. Vítězem se stal Justin Gnüchtel z SV Stützengrün, druhé místo bral Niklas Müller z VfB Schöneck a bronz pak český závodník Viktor Novotný z Rossignol racing teamu. „Hned pět německých běžců se usadilo v první šestce, čímž potvrdili své kvality,“ upozorňovala Ondrová. To kategorie žen pak zcela jasně ovládly Češky. Absolutní pořadí na 22 km ovládla Jana Sajdlová z Žižkovských tygrů. Druhé místo obsadila Barbora Müllerová ze Skimaraton teamu Austria a bronz připadl Kamile Knopové z Rossignol racing teamu. „I v kategorii žen byly k vidění velmi zajímavé výkony, když si na trati nedarovaly ani metr,“ vypočítávala Ondrová.

DRAMATICKÝ FINIŠ

Dvoudenní klání uzavřela královská ´45´. V kategorii mužů rozhodl o svém triumfu v dramatickém závěru Jan Šrail v barvách eD system Bauer Teamu, který zvítězil jen o pět desetin sekundy před druhým v cíli, Němcem Richardem Leupoldem ze Skiklub Dresden-Niedersedlitz. Třetí místo pak obsadil Stanislav Řezáč ze Slavia Pojišťovna Teamu. Kategorii žen opanovala Lenka Blažková ze SMT, druhé místo brala Anna Marie Hejná ze Silvini Madshus teamu a bronz pak Andrea Klementová z Vltava Fund Ski Teamu. „Zejména kategorie mužů přinesla dramatickou zápletku, která se rozpletla až na cílové rovince. Vítězové Jan Šrail a Lenka Blažková pak navíc obdrželi řeznickou prémii,“ prozradila Ondrová a dodala: „Celkem se zúčastnilo závodu 816 závodníků. Počasí nám tentokrát vyšlo vstříc, čímž bych chtěla poděkovat všem v našem organizačním týmu za vstřícnost a pomoc, dále pak všem závodníkům za předvedené výkony a také sponzorům, bez jejichž pomoci by to zcela určitě nešlo.“