V pátém pokračování florbalové 1. ligy dorostenců zamířil do lázeňského města výběr Prague Tigers, který sice v souboji s karlovarským FB Hurrican během utkání třikrát musel dotahovat jednobrankové manko, přesto nakonec urval v dramatickém závěru vítězství 7:6.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Seifert Daniel

Pražané vstoupili do utkání v hale míčových sportů velmi dobře, již po devatenácti sekundách se totiž radovali ze vstřelené branky, kterou obstaral Kryštof Schovánek. Varáci sice poté vyrovnali Ondřejem Ančincem, ale vedení hostů navrátil v 5. minutě Adam Jánský. Hurricani však bojovali a do konce první třetiny otočili po brankách Ondřeje Ančince a Adama Zahraje ve svůj prospěch, když šli do vedení 3:2.