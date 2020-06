Ve volejbalových sítích západočeského klubu uvízl talentovaný dvaadvacetiletý nahrávač Martin Kočka, který patří k velkým volejbalovým talentům a naposledy hájil barvy pražských Lvů. Tím se stal druhou posilou před novou nabitou sezonou, která Karlovarsko čeká. „Sám jsem tomu moc nemohl uvěřit,“ prozradil Martin Kočka své pocity při zájmu jednoho z nejlepších týmů posledních let.

Uplynulá sezona byla pro všechny extraligové kluby kvůli pandemii koronaviru náročná. Jak jste přijal předčasné ukončení sezony před jejím vrcholem, kterým je vždy play-off?

Je jasné, že mě to hodně mrzelo, protože nás čekalo finále 1. ligy a zároveň play-off v extralize mužů. Musíme ale chápat nařízení vlády a smířit se s ním, doufejme, že to nejhorší máme za sebou.

Vy jste v dresu pražských Lvů dosáhl na páté místo v základní části. Panovala tedy spokojenost, když jste se umístili hned za favority?

Určitě ano! Myslím si, že sezóna byla náročná. Byla vidět spousta krásných i těžkých zápasů, proto nás mrzelo, že jsme se museli letos obejít bez vyřazovacích bojů.

Jak jste vstřebával vynucenou přestávku kvůli pandemii koronaviru, kdy byly na programu vesměs pouze individuální tréninky?

Každý den jsem se snažil nějak udržovat v kondici. Byl jsem vlastně skoro celou karanténu s rodinou. Díky tomu jsem se mohl soustředit na rodinu a hlavně hodně přemýšlet, co dál.

Během přestávky jste změnil dres, v nové extraligové sezoně posílíte Karlovarsko. Můžete tedy přiblížit svůj přesun na západ Čech?

Ještě před karanténou mi bylo oznámeno, že o mě projevil tým VK Karlovarsko zájem. Sám jsem tomu moc nemohl uvěřit, ale potom, jak se o všem jednalo, tak jsem byl rozhodnutý, kam povede má cesta.

Karlovarsko se každoročně netají nejvyššími cíli, ať už je to v Českém poháru, extralize či Lize mistrů. Je to pro vás velká motivace a také výzva?

Všichni, kdo mě znají, tak moc dobře vědí, co mě dokáže motivovat. Bez debat to pro mě je největší motivace v životě a o výzvách ani nemluvím.

V dresu Varů budete krýt záda zkušenému nahrávači Lukáši Ticháčkovi…

Své nadšení ani nemusím skrývat. Jako malý jsem Lukášovi fandil a koukal na něj v televizi. Byl a je to můj nahrávačský vzor. Nemohu se dočkat, až si spolu zatrénujeme a budeme bok po boku celou sezónu.

Jak vás přijala kabina, znáte se s některými hráči a jaké bylo či bude zápisné?

Kluci jsou skvělí. Budu v týmu s Lukášem Vašinou, se kterým jsem začínal hrát minivolejbal, dále s Radkem Balážem, který také působil v Praze. Patrikovi Indrovi jsem nahrával v reprezentaci do 20 let a s Vojtou Patočkou jsem odehrál a trénoval dvě sezóny. Dalším hráčem je Daniel Pfeffer, se kterým se znám také z Prahy, s ním se vlastně znám od dob, kdy mu spadla první kapka potu na palubovku v rámci extraligy mužů a já to jako starší žák běžel po něm utřít (smích). No a právě Pepe (pozn. red. Daniel Pffefer) už se zmínil, že mi odlehčí v peněžence.

Může být pro vás angažmá v Karlovarsku odrazovým můstkem k zahraniční štaci?

Je to pro mě odrazový můstek hlavně tady u nás. Ještě mám hodně cílů v naší extralize. Uvidíme, kam mě to všechno dovede.

Karlovarsko má jedny z nejlepších fanoušků z celé extraligy, jak se na publikum ve městě minerálních pramenů těšíte?

No jéje, jsou to nejlepší fanoušci v extralize, s některými fanoušky se i znám. Vždy se mi líbí atmosféra a skandování fanoušků ve Varech. Strašně se na vše těším!