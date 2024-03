I druhý duel čtvrtfinálové série volejbalové ČEZ extraligy mezi Karlovarskem a českobudějovickým Jihostrojem opanovali Jihočeši. Ti si ze západu Čech odvezli výhru 3:0 na sety, čímž ve středu 20. března, budou mít k dispozici před svými fanoušky ve třetí bitvě postupový mečbol. „Všechny sety byly o dva body, ještě není nic ztraceného,“ stále věří v obrat v sérii karlovarský trenér Ondřej Hudeček.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 0:3 (23:25, 22:25, 23:25). | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

Úvod první sady se nesl ve vyrovnaném duchu, kdy byl stav vyrovnaný 7:7. Následně Jihočeši odskočili Varům na tři body 7:10, ale Varáci dokázali snížit na 9:10. Poté volejbalisté Jihostroje zaznamenali čtyři body v řadě a šli do trháku 14:9. Karlovarsko však nesložilo zbraně a před koncovkou setu dokázalo manko smazat a vyrovnat na 20:20. V dramatické koncovce nakonec urvali set ve svůj prospěch Jihočeši, když zvítězili 25:23.

I druhý set přinesl vyrovnanou partii, ve které České Budějovice dokázaly nakonec domácím odskočit na tři body 5:8. Postupně však Vary dokázaly manko smazat a srovnaly na 10:10. Jihočeši posléze opět Karlovarsku utekly na rozdíl několika bodů, ale vedení neudržely, a tak se šlo do koncovky za vyrovnaného stavu 18:18. Závěr druhého setu opanovali hráči Jihostroje, když dosáhli na výhru 25:22.

Ve třetím setu se Karlovarsko dostalo do šestibodového trháku, kdy postupně drželi slibný náskok do stavu 17:12. Jihostroj však dokázal manko smazat a srovnat na 17:17. Karlovarsko se poté opět soupeři bodově vzdálilo, a to o tři body, ale České Budějovice v dramatickém závěru srovnaly na 22:22, a díky lepšímu závěru urvaly i třetí set, a to v poměru 25:23. „Myslím si, že Budějovice byly lepší v obraně. My jsme nebyli schopni zakončit naše útoky, tím si myslím, že nás Jihočeši přehráli,“ doplnil ke druhé čtvrtfinálové bitvě Hudeček.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 0:3 (23:25, 22:25, 23:25). Rozhodčí: Jan Krtička, Tomáš Buchar. Diváci: 957. Stav série: 0:2. Karlovarsko: Kock 3, Keemink 2, Ihnát 1, Carmody 9, Rodriguez 19, Pastrňák 13, libero Pfeffer (stř. Marelić 9, Baláž 2, Kasan). České Budějovice: Sedláček 5, Carísio, Luengas 14, Okolić 9, Gonzalez 19, Balabanov 6, libero Kovařík (stř. van Schie 2, Emmer 1, Leština, Ondrovič).