V prvním domácím utkání sezony hostilo béčko Liaporu nováčka soutěže, českobudějovické Legendy. V improvizované sestavě (bez Dvořáka a Peciny) vyhrálo 6:4, když až do stavu 4:4 vyrovnané utkání zlomil ve prospěch Liaporu výhrou v singlu mladíček Lukáš Tolar.

Ve druhém domácím mistráku přivítali v Doubí na Svátek práce loňského vítěze základní soutěže SDH Hradecko, se kterým měsíc předtím v předehrávce 12. kola karlovarská rezerva uhrála plichtu 5:5. Tentokrát se Karlovarští, i když opět nekompletní (bez Peciny a Zrzaveckého), vytáhli a soupeři uštědřili „kanára“. V dobře sehraném týmu zahrál nadstandardně blokař Michael Vale a opět se blýskl věkově pořád ještě žák Lukáš Tolar, který v singlu porazil Milana Smolu.

Do třetice všeho dobrého hostila karlovarská rezerva loni v základní části soutěže třetí Zaječov, a opět bylo na co se koukat! Domácí poprvé kompletní nezačali právě nejlépe, po prvních třech zápasech vypadali „na ručník“, ale pak vývoj utkání otočili správným směrem a dotáhli do vítězného konce.

SK Liapor B – NK Zaječov 6:4 (14:8). Sestava vítězů: Pecina, Veselý, Dvořák, Bláha, Kubín, Toth, Tolar, Zrzavecký, na střídání připraveni Vale a Kyliánek. Jediným stoprocentně úspěšným hráčem byl nový kapitán Zrzavecký.

Zatím poslední zářez na pažbě si hráči béčka udělali v sobotu, kdy vyprovodili s přídělem 6:3 Sokol Slaný. Celkově si tak upevnili 2. místo v průběžné tabulce A skupiny II. ligy, o které se dělí s rovněž devítibodovým Hradeckem.

Svým příznivcům, kterých zase není tak úplně málo, se SK Liapor Witte B doma příště představí za dva týdny, v sobotu 25. května, kdy ve 2. kole odvet přivítá tým z Janovic, odkud si ve 3. kole Karlovarští odvezli „kanára“. Další domácí utkání pak je na programu až 22. června, kdy do Doubí přijedou Chabařovice.