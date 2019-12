„V prvním utkání jsme využili posily z A-týmu Matyáše Džavoronka a Radka Baláže. Duel jsme však začali nervózně, kdy jsme dělali zbytečné chyby,“ vracel se k prvnímu duelu Karlovarska Vít Mašek.

Varáci však rychle hodili nervozitu za hlavu a Praga se měla na karlovarské palubovce co otáčet. „Od poloviny úvodního setu jsme již vedli a dotáhli ho do vítězného konce. Druhý a třetí set byly velmi podobné,“ narážel Mašek na vítězství Karlovarska B 3:0 na sety. Varáci v prvním duelu ničili soupeře z hlavního města dobrou hrou v obraně a také na bloku. „Dobře jsme hráli na síti, kde dominovali oba blokaři Baláž a Král, k tomu pak naše obrana v poli soupeře nutila k chybám. Oba sety jsme od začátku vedli a dotáhli je do zdárného konce. Dobře jsme podávali a soupeř měl problém se prosadit. To byly jasné faktory našeho vítězství,“ hodnotil s úsměvem důležité momenty prvního duelu Mašek.

VK ČEZ Karlovarsko B – Praga 3:0 (15, 20, 22). VK ČEZ Karlovarsko B: Džavoronok, J. Bican, Baláž, Král, V. Mašek, Fišer, T. Mašek (stř. T. Houda, Suvák, F. Houda, Štatský, M. Bican).

Ve druhém utkání se již rezerva Karlovarska musela obejít bez posil z A-týmu a to se promítlo i na palubovku.

„Praga se rozehrála k dobrému výkonu a bohužel nás moc nepustila do hry. Hrála na útoku odvážněji než v prvním zápase a my jsme nebyli schopni ubránit tolik míčů jako v prvním zápase,“ smutně poznamenal ke druhému duelu Mašek.

Béčko Varů sice bojovalo, ale na soupeře z Prahy to tentokrát nestačilo. „Bojovali jsme, ale první set jsme ztratili vcelku jasně. Ve druhém setu jsme hráli dobře, bohužel jsme prohráli v koncovce. Ve třetím setu hrál opět soupeř dobře a my špatně,“ dodal závěrem k hodnocení druhého duelu Mašek.

VK ČEZ Karlovarsko B – Praga 0:3 (-19, -23, -16). VK ČEZ Karlovarsko B: M. Bican, J. Bican, Flekač, V. Mašek, Fišer, T. Mašek (stř. Petrák, T. Houda, F. Houda, Suvák, Štatský).