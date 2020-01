Jak jste se dostal k bojovým sportům?

Bratr a sestra byli již v Arménii zápasníci, a když jsme přijeli sem, tak jsme nějak pokoukávali po tom, co se tady děje, nebo neděje, jaké jsou tady tělocvičny. Brácha jel potom na jednu exhibici do Švýcarska, kde byli i čeští kickboxeři a ti mu řekli, tak přijďte a trénujte u nás.

Bojové sporty hrály u vás v rodině asi prim…

Bratr Anatoli to měl spíše jako srandu, ale sestra Marina je mistryně Arménie v kickboxu, ta to brala vážněji. Taťka nás k tomu taky vedl, ale teď spíše pomáhá jako podpora u bojových sportů.

Jak se daří na trenérské cestě?

I jako trenér jsem si již dosáhl svého, ale trenérská cesta nikdy nekončí, vždycky je co zlepšovat, co se učit, v čem se snažit vyniknout.

Co je pro kickboxera pověstným Olympem?

V zahraničí mistrovství světa, mistrovství Evropy. V Čechách je největším podnikem Czech open organizace WAKO. Sjedou se na něj zápasníci třeba z 27 zemí, když si tady vydobudeš titul, můžeš se spokojeně poklepat na rameno.

Teď trenérsky pracujete v Elite Fight Club Centru v Chodově u Michaela Madeje, kde jste vytvořili velmi silnou dvojku. Dá se říct, že jste ve svém oborou nejlepší?

Troufám si říct, že co se týče západních Čech, tak ano.

Proč tomu tak je?

Mám bohaté, dlouholeté zkušenosti, co se týče kickboxu, už od přípravy zápasníků z Prahy s bráchou a tátou. Prošli jsme si množstvím tělocvičen. Mám co nabídnout a vím, že nemám konkurenci, a Michael Madej je tím samým příkladem, co se MMA týče, prošel si tvrdou školou.

Je to i tím, že dokážete nabídnout něco jiného než ostatní, konkrétně „zem“ i „postoj“ na velmi vysoké úrovni?

Ano, máme komplexní služby, co se týče přípravy na zápas, jak postoj, tak zem, orientace a pohyb v kleci, i technik. Když má MMA zápasník přípravu, tak já například vše směruji k tomu, aby to dokázal převést z postoje na zem, nebo popřípadě obráceně, z té země se postavit a vést souboj v postoji.

Jak probíhají tréninky?

Docela bolestivě, abych řekl pravdu(smích). Ne, tak přijdeme, zahřejeme se, klasika, protáhneme se, aby tělo nebylo ztuhlé a nenatáhly se žádné svaly. Potom se jedou nácviky ve dvojicích, na pytlích. Vždycky to záleží na tom, jaká smečka se sejde na tréninku a kdo má před jakým zápasem. Podle toho se trénink odvíjí a na závěr je vždycky posilování, aby se utužilo tělíčko po tom hodinu a půl trvajícím tréninku. Každý si může samozřejmě vybrat jen nějakou část, u mě má k dispozici box, kickboxa Muay Thai, u Michaela potom MMA. Ať se rozhodne pro cokoliv, bude o něj dobře postaráno.

Co je nejdůležitější v přípravě na zápas?

Hlavně odhodlání, pevné nervy a vůle.

Jak dlouho má zápasník na přípravu před zápasem?

Někdy na to máš půl roku, můžeš si soupeře nastudovat, ale někdy se stane, že kývneš na zápas 14 dní předem, pak nevíš, jak a hlavně na co svěřence přesně připravit. Musíš co nejrychleji podat tu nejlepší alternativu. Záleží také na tom, jestli to je pokročilý zápasník, nebo je to člověk, který přišel poprvé na trénink.

Co říkáte právě tomu, kdo takhle přijde na trénink s tím, že chce mít za půl roku zápas?

Bude tě to bolet, smiř se s tím. Když je ale pokročilý, tak se nahodí tempo a reálné je dát toho člověka do kupy za čtyři až pět měsíců. Stojí to sice peníze, čas, úsilí, nervy, ale člověk toho dosáhne.

Co je k tomu potřeba?

Ideální je trénovat čtyři až pětkrát týdně a v poslední části, třeba měsíc před zápasem, trénovat dvoufázově, ráno a večer, aby zvýšil svoji fyzickou zdatnost a zároveň psychickou odolnost.

Důležitá je strava…

Hodně důležitá. Momentálně se potýkáme s tím, že MMA zápasníci dokáží shodit od vážení do zápasů i dvacet kilo a pak zase patnáct nabrat. Je to šílené, je to šok pro tělo. Jedou se při tom odvodňovací kúry, ale to je na samostatné téma. Obecně ale stačí omezit jídelníček, upravit režim jídla, nepřecpávat se, nepřepíjet se sladkými nápoji.

Co například doplňky stravy?

Důležité jsou BCAÁčka, samotné proteiny, minerály, aby se tělo dalo co nejdříve do kupy a fungovalo tak, jak má. Sporný je kreatin z důvodu právě zavodňování.

Jak důležitá je rehabilitace?

Já používám nejčastěji saunu a whirpool a s tím jsem víceméně spokojen. Čas od času si člověk musí zajít také na masáž nebo samotnou fyzioterapii, aby zjistil, v jakém je stavu a co mu vyhovuje, nebo nevyhovuje. Někdo používá jenom relax, takže si jde jenom zaběhat anebo projít se psem. Je důležité také vypnout mozek.

Jak nejlépe relaxujete vy?

Sexem (smích). A kromě toho právě sauna, kompletně zregeneruješ, vypneš a myslíš jen na to, jak zregeneruješ. Vlezete si do ledové vody po krásném zpražení.

Někteří zápasníci používají před utkáním studené koupele…

Já jsem to nikdy nepoužíval, člověka to ale nabudí, nakopne, kompletně mu to stáhne svaly a rozproudí krev do celého těla.

Na galavečeru „Bitva o Vary“ to použil právě jeden z nováčků Jaromír Knechtl…

Pro člověka, který je na to zvyklý, je to v pořádku, ale pro člověka, který to takhle zkouší, to nemusí být vždy prospěšné.

Proč je prospěšné dělat dneska bojové sporty? Hraje tam roli i to, umět se případně ubránit potenciálnímu útočníkovi?

Určitě je to důležité. Člověk nikdy neví, kde na něho číhá nějaké zlo, opilec nebo vám bude chtít někdo napadnout třeba ženu, nebo dokonce děti. Bojové sporty by měl každý dělat i z toho důvodu, že tam vypnete a přemýšlíte jen nad tím, jak krásně odmakáte trénink, a v tu chvíli vás absolutně nezajímá to, co se děje okolo, tam někde venku.

A nebojíte se, že lidi, co k vám chodí trénovat, to potom někde budou zneužívat?

Já vždycky říkám, že běda vám, pokud budete používat bojový sport ke svému prospěchu. A běda vám, když budete říkat, že jste trénovali u mě, a budete tak znesvěcovat jméno naší školy. Osobní „poprava“ na tréninku je potom jasná.

Koho byste vyzdvihl z talentů v kraji?

Určitě je to Lukáš Dzjuba, který teď vyhrál mistrovství České republiky, toho trénuji. Má neskutečný talent na přemýšlení. Potom tady máme mladé, nadějné pušky, což je David Pleško, Patrik Marci, Steven Krt, je tady ale spousta jmen. Ti kluci musí dostat šanci vyniknout a dostat vůbec šanci fungovat.

Neláká vás ještě návrat do ringu?

Já se nebojím takové příležitosti, ale více se již cítím v roli trenéra, jsem tam spokojený, vážím si svého zdraví více než peněz nebo slávy.

Upozorňujete své svěřence na možnost zranění?

Snažím se u nich samozřejmě možná zranění co nejvíce eliminovat. Na druhou stranu, pokud to člověk chce někam dotáhnout, vždycky mu řeknu, co to všechno obnáší.

Vaše další cíle?

Chci vychovat ještě dalších pár svěřenců, mistry České republiky a Evropy, a nějakou hezkou placku z mistrovství světa. Pak vyzdvihnout Karlovarský kraj na takovou úroveň, aby zápasníci z Prahy, Plzně nebo Brna jezdili za námi, aby se od nás učili.

To chcete dosáhnout i v součinnosti s Michaelem Madejem?

Určitě s ním. Už z jediného důvodu, je to sám zápasník. K tomu má krásnou tělocvičnu, s krásnými prostory jak na kondiční, tak bojové sporty, včetně relaxové zóny.

V prostorech Elite Fight Club Centra je i klec pro MMA…

Člověk si tak může osahat, jaké to je, být v kleci, jaké to je, když tam stojí sám, se svým soupeřem. Anebo naopak v houfu lidí, kdy tam máme čtyři pět dvojic. Může si tak představit, kdyby tam najednou po zápase všichni diváci nalítli, rodina, kamarádi, a užívali si ten moment s ním.

Vrátí se zápasníkům prostředky investované do přípravy?

Když je na vysoké úrovni, má jméno a umí se prodat, tak ano. Pokud začíná, je amatér, tak ne. Musí mu pomoct sponzoři, pokud jenom spoléhá na výhru, tak přípravu nezaplatí.

Kam se mohou případní zájemci o bojové sporty obrátit?

Sídlíme v Chodově, ve Smetanově ulici. Pondělí, středa, pátek je kickbox. V úterý, čtvrtek a sobotu MMA.