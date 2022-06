Na dvoudenním šampionátu, který z pověření Českého nohejbalového svazu pořádal ve svém areálu v Doubí SK Liapor, se představilo půl sta nejmladších nohejbalistů z celkem 11 českých a moravských klubů.

V turnaji dvojic startovalo dvacet sestav, SK Liapor reprezentovaly čtyři. Nejdále z nich došli Ondra Kalán s Matyášem Kornatovským, když se třemi výhrami a jedinou porážkou postoupili z druhého místa ve skupině do play-off, kde odehráli tři dramatické třísetové souboje.

Nejprve ve čtvrtfinále porazili A dvojku Pekla nad Zdobnicí, následně v semifinále přehráli sestavu Sokola Zbečník a až ve finále turnaje podlehli, toho dne už podruhé, A dvojce Žďáru nad Sázavou.

Kalán s Kornatovským pak tvořili základ karlovarské A sestavy v turnaji trojic, kde s nimi hráli ještě Kamil Hušek, Richard Levko a Adam Sunek.

Turnajem až do finále prošli bez porážky, když s výhrami nad Modřicemi a B trojkou Dolních Počernic postoupili z prvního místa ve skupině přímo do čtvrtfinále, kde porazili A trojku Dolních Počernic a v semifinále pak i A trojku Sokola Holice.

Dva tituly vicemistrů si připsaly na účet na republice nohejbalové naděje Liaporu.Zdroj: Archiv SK Liapor Karlovy VaryVe finále je, stejně jako v sobotu, čekala sestava Žďáru nad Sázavou, která úspěšně zvládla roli favorita turnaje a naší trojici nechala stříbro.

„Velké díky patří také trenérovi Jiřímu Dutkovi, který věnuje všechen svůj volný čas právě přípravě s žáky a účastní se s nimi všech vypsaných turnajů,“ poukazoval Vanke.

„I organizační tým v čele s prezidentem klubu Vladimírem Hlavatým zvládl dvoudenní žákovský maraton také na výbornou. Jsem nesmírně rád, že se opět podařil pro karlovarský nohejbal v rámci republikové soutěže takto skvělý úspěch,“ neskrýval radost šéf karlovarské mládeže.

Po malé pauze se pak navrátí na začátku července do Doubí nohejbalové naděje, které zamíří na západ Čech ze všech koutů republiky, je pro ně nachystán nohejbalový kemp dětí, a to od 1. července do 6. července.

„Od střešní organizace Českého nohejbalového svazu máme v rámci České republiky přiznán status střediska mládeže. S mládeží u nás dlouhodobě úspěšně pracujeme a jako příští akci plánuje karlovarský nohejbalový oddíl organizaci celorepublikového nohejbalového kempu dětí pod záštitou Českého nohejbalového svazu,“ podotkl Vanke závěrem.

15. MČR v nohejbalu mladších žáků, dvojice: 1. SKP Žďár nad Sázavou A (František Sládek, Michal Had), 2. SK Liapor K. Vary B (Ondřej Kalán, Matyáš Kornatovský), 3. NK Habeš Strakonice (Tomáš Jareš, Šimon Kalčík, Dušan Hanuš), 4. Sokol Zbečník (Martin Kohl, Jiří Hudok), 5.- 8. SK Liapor K. Vary A (Kamil Hušek, Richard Levko); trojice: 1. SKP Žďár nad Sázavou (František Sládek, Michal Had, Ondřej Krajíc, Adam Rychlý), 2. SK Liapor K. Vary A (Ondřej Kalán, Matyáš Kornatovský, Kamil Hušek, Richard Levko, Adam Sunek), 3. TJ Peklo nad Zdobnicí (Adam Kopecký, Vojtěch Prachař), Jakub Hejný, Šimon Teplý), 4. Sokol Holice A (Jakub Zadrobílek, Robert Šůra, Richard Šůra), 9.-12. SK Liapor K. Vary B (Kryštof Lebeda, Gleb Baulin, Vít Planeta, Jáchym Vajnar, Petr Klier).