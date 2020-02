Nejlepší z pětice členů eD system Bauer Teamu byla opět Kateřina Smutná, která sahala zase po stupních vítězů. O tom, že skončí těsně pod nimi na 4. místě, rozhodl až těsný finiš a 2 desetiny sekundy.

Tři její týmoví kolegové pak v italském závodě z Toblachu do Cortiny zajeli svá letošní maxima, když Roxane Lacroixová byla sedmá, Alexis Jeannerod 14. a Jan Šrail jako nejlepší Čech na 25. pozici.

Závodníci eD system Bauer Teamu byli ve dvaačtyřicetikilometrovém závodě hodně vidět hned od začátku. Na sprinterské prémii na 11. kilometru brali body tři z pěti závodníků týmu – Smutná a Lacroixová mezi ženami i Jan Šrail mezi muži.

Obě závodnice si pak dojely pro body i na vrchařské prémii na 30. kilometru, kde byla Smutná třetí a Lacroixová čtvrtá. V tu chvíli už ale měla téměř půlminutový náskok dvojice Norgrenová, Gjeitnesová.

„Já jsem se jich chvíli držela, měla jsem odstup pár metrů. Pak mi ale poodjely a za mnou byla skupinka. Bylo jasné, že bude lepší, když pojedu s ní pohromadě než sama, byl to hodně rychlý závod,“ vracela se k průběhu klíčové pasáže závodu Kateřina Smutná.

Vítězství si v závěrečném sprintu připsala Britta Johanssonová Norgrenová a také o třetí místo se bojovalo až ve finiši, dokonce mezi pěticí závodnic, mezi kterými nechyběly ani dvě členky eD system Bauer Teamu. Bronz nakonec brala Ruska Vlasovová, Kateřina Smutná byla o 2 desetiny sekundy čtvrtá.

„Kdyby to byl ten bronz, tak jsem maximálně spokojená. Takhle je to bohužel o fous čtvrté místo, ale i za něj jsem samozřejmě ráda. Bylo jasné, že se rozhodne až ve finiši, protože ve sjezdu to nešlo roztrhat,“ přidala k finiši nejlepší česká závodnice, která si tentokrát chválila i dobře připravené lyže.

Týmová kolegyně Smutné, Francouzka Roxane Lacroixová, skončila sedmá a zaznamenala tak svůj nejlepší individuální výsledek nejen v této sezoně, ale i v historii seriálu Visma Ski Classics.

„Roxana jela hodně dobře. Měla ztrátu ve stoupání před vrchařskou prémií, pak mě ale dojela. Myslím, že formu má dobrou, lyže jí taky jely, takže jí všechno vyšlo a byla spokojená,“ hodnotila vystoupení své týmové kolegyně Smutná. Třetí žena eD system Bauer Teamu, Anna Sixtová, dokončila závod jako druhá nejlepší Češka na 21. místě.

I v závodě mužů se startovní pole postupně roztrhalo a o vítězi se podobně jako u žen rozhodovalo v závěrečném sprintu mezi dvojicí závodníků.

Pro triumf si nakonec v týmovém souboji dojel Nygaard před Eliassenem. Alexis Jeannerod z eD system Bauer Teamu dokončil závod z Toblachu do Cortiny na 14. místě, což je jeho nejlepší letošní umístění.

To samé platí i pro Jana Šraila, který byl v cíli jako nejrychlejší Čech na 25. místě. „Vůbec jsem nevěděl, jak na tom budu, protože po La Diagonele jsem měl zdravotní problémy, bolelo mě i rameno a vynechal jsem kvůli tomu Marcialongu. Takže jsem netušil, jak to dneska půjde, a byl připravený na všechno. Pětadvacáté místo je pro mě překvapením a potěšením. Myslím, že jsme tady zajeli všichni hodně slušně a doufám, že to můžeme ještě vystupňovat směrem k Jizerské 50, která je pro nás jako český tým jedním z nejdůležitějších závodů,“ ohlédl se za závodem nejlepší z Čechů Jan Šrail.

Ilja Černousov, který měl v Itálii původně také startovat, před závodem onemocněl a nakonec se na trati neukázal. Série dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classics pokračuje už o víkendu jediným českým závodem, Jizerskou 50. Ta zakončí náročný blok v rámci Visma Ski Classics pěti závodů v řadě a jede se v neděli 9. února.