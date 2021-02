Na té se letos bude rozdávat výrazně více bodů než v předchozích závodech a bojovat o ně bude i pětice členů eD system Bauer Teamu. Na startu budou opět čtyři Češi včetně Kateřiny Smutné a jejich švédský parťák Bob Impola.

Bauerův eD system Team drží po úvodních dvou závodech 11. příčku v pořadí týmů a na elitní desítku mu chybí jen deset bodů. V nedělní Marcialonze se jich přitom bude rozdávat víc než jindy. Známý italský závod je totiž součástí nové série Grand Classics, čtyř slavných podniků, které jsou bodově více dotované.

„Vítěz bere místo 200 bodů 300, a i s ohledem na celkové umístění je tak Marcialonga velmi důležitý závod, pro nás určitě zatím nejvýznamnější,“ upozorňuje šéf týmu Lukáš Bauer. Do Grand Classics patří kromě Marcialongy také Jizerská 50, Vasaloppet a Birkebeinerrennet. I touhle sérií se snaží organizátoři Visma Ski Classics ještě víc zpestřit prestižní seriál a týmy dobře vědí, co je ve hře.

I proto eD system Bauer Team počítá v Itálii s početnějším servisním týmem – místo dvou servismanů bude mít čtyři. A na místě bude poprvé v sezoně i sám Bauer. „Naplánoval jsem si to tak, abych mohl na závodě být osobně. Doufám, že týmu přinesu víc štěstí než loni, kdy jsem přijel a moc se nám nedařilo,“ přeje si Bauer.

Loni zajela nejlepší výsledek z Bauerovy družiny Kateřina Smutná, která byla sedmá. Nejlepší Češka a aktuálně pátá žena seriálu už jela Marcialongu pětkrát a třikrát z toho bylo pódium – dvakrát druhé a jednou první místo.

„Byl bych samozřejmě rád, kdyby Katka minimálně zopakovala páté místo, které brala v úvodních závodech. Většinou jí Marcialonga seděla, navíc půjde o první top závod sezony, takže bude větší motivace,“ popisuje Bauer cíle týmové jedničky. Kromě Smutné se na start sedmdesátikilometrového závodu postaví také další čtyři členové eD system Bauer Teamu, kteří absolvovali i úvodní dva podniky seriálu – Anna Sixtová, Miroslav Rypl, Adam Matouš a Bob Impola.

„Původně měl startovat i Jonáš Bešťák, ale dostal nabídku od reprezentace nastoupit v závodě Světového poháru ve Falunu, aby podpořil své šance na nominaci na mistrovství světa,“ přibližuje změny v plánech Bauer. Po krutém mrazu v La Diagonele a přívalech sněhu na minulém závodě v Toblachu, které způsobily přesun startu i změnu trati, je důležitým aspektem i předpověď počasí.

„Zatím to vypadá na déšť i sníh před závodem, v neděli by ale mělo být hezky, tak uvidíme, jak to vyjde. Už bychom potřebovali jet také v jiných podmínkách než na čerstvě napadaném sněhu,“ přeje si Bauer. Jeho tým vyrazí do prvního závodu s označením Grand Classics v neděli ráno. V 8 hodin je plánovaný start mužů, o pět minut později by se na trať měly vydat ženy.