Do závodů letošní sezony zasáhlo v barvách českého týmu šest jmen, dvě ženy a čtyři muži. Dalším dvěma členům týmu naopak neumožnila start covidová opatření a také zranění.

Letošní sezona dálkových běhů nabídla přes 500 kilometrů v 8 závodech. Do všech z nich odstartovala česká jednička hájící barvy eD system Bauer Teamu Kateřina Smutná a až na jediný i všechny dokončila.

Na stupně se probojovala na Jizerské 50, kde brala třetí příčku, jinak byla třikrát pátá, šestá, osmá a jen jednou skončila těsně za elitní desítkou na 11. místě. V celkovém pořadí pak brala 4. příčku.

„S tím musím být spokojená! Když se kouknu na holky kolem sebe, se kterými jsme společně jezdily třeba před dvěma třemi lety, tak je vidět, že už nejsme nejmladší a musíme takováhle umístění brát. Jsem za čtvrté místo fakt moc ráda,“ pochvalovala si konečné umístění po náročné sezoně Kateřina Smutná.

Radost svými výsledky dělala týmová jednička eD system Bauer Teamu i Lukáši Bauerovi. „S jejími výkony panuje velká spokojenost a ke 4. místu v celkovém pořadí patří i velká gratulace. Katka opět odjela sezonu parádně, na domácí Jizerské 50 byla na stupních a znovu potvrzovala, že patří do té nejužší světové špičky,“ chválil si šéf eD system Bauer Teamu Lukáš Bauer.

Jak se ukázalo hned po skončení letošního ročníku, pro Kateřinu Smutnou to byla zároveň poslední sezona, po které se rozhodla svou kariéru ukončit. „Chceme se pokusit o dítě, tak snad nám to vyjde,“ prozradila Smutná po posledním závodu, stokilometrovém Arefjällsloppetu.

„Katka o tom mluvila už v průběhu posledních let, teď se definitivně rozhodla jít novou životní cestou. Za mě to byla výborná spolupráce, Katka měla skvělou kariéru a dosáhla toho dost i ve Světovém poháru. Maratony jí sedly a byla výraznou postavou Ski Classics i našeho týmu. Bylo to fajn a já jsem rád, že poslední roky patřila k nám. V její další životní etapě jí samozřejmě přeji hodně štěstí,“ ohlédl se za spoluprací se Smutnou Bauer.

Tomu kromě české jedničky udělal v letošní sezoně velkou radost i nejmladší člen týmu Adam Matouš, který si ve svém premiérovém ročníku a ve dvaadvaceti letech troufl na téměř všechny závody. Připsal si sedm startů a absolvoval i ty nejdelší, 70 km na Marcialonze, 90 km na Vasaloppetu i 100 km na Arefjällsloppetu.

„Velmi příjemně mě překvapil, jeho výsledky a styl závodění se mi líbily. Bylo to vidět i na posledním, stokilometrovém závodě, kde se toho nebál a šel do toho opět naplno. Ještě na čtyřicátém kilometru byl v první třicítce, kousek od úplného čela. Ta sezona pro něj byla extrémně dlouhá, ale klobouk dolů za to, co předvedl,“ vysekl poklonu mladíkovi v kombinéze eD system Bauer Teamu Bauer.

Jeho tým, který před sezonou avizoval velké přebudování a otestování nových jmen i materiálu, nakonec obsadil v celkovém pořadí týmů seriálu 15. místo.

„Neodpovídá to úplně tomu, co jsem chtěl, ale velmi se tam promítlo i to, že kvůli covidovým opatřením a pak i ze zdravotních důvodů ani jednou nestartoval Adne Gigernes a epidemická opatření na start nepustila ani Ilju Poroškina. To je zkušený závodník ze Světového poháru, který by nám určitě přinesl slušný počet bodů, a ty nám samozřejmě chyběly,“ uvědomuje si Bauer, v jehož týmu tak nakonec startoval jediný zahraniční závodník – Bob Impola.

Covid zasáhl i do plánů dalšího člena eD system Bauer Teamu Miroslava Rypla, který kvůli onemocnění přišel o dva závody, včetně domácí Jizerské 50. Jonáš Bešťák zase kombinoval svou účast ve Ski Classics s cílem nominovat se na mistrovství světa, což se mu podařilo. Jen dva závody pak absolvovala druhá žena týmu Anna Sixtová.

„Byla to hodně náročná sezona. Jsem ale zároveň nadšený, že se podařilo absolvovat téměř vše z náhradního plánu B a že jsme všechny závody odjeli. Myslím, že to se před sezonou ani nečekalo,“ dodává ke svému hodnocení sezony ve Visma Ski Classics Lukáš Bauer.