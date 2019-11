Zatímco na úvodní závody se cesty Bauera a jeho týmu musely rozdělit, během přípravy byly naopak společné. Laufařský eD system Bauer Team totiž absolvoval většinu soustředění společně s polskou reprezentací, kterou český medailista z mistrovství světa i olympiády převzal loni v květnu.

„Myslím, že to oběma týmům prospělo, protože tím vzrostla konkurence. Od poloviny listopadu už si ale maratonský tým jede po své koleji a já ho budu na startu sezony sledovat z Finska, kde začíná Světový pohár. V sezoně bych měl ale na pěti závodech s týmem být,“ nastínil plány pro nový ročník Lukáš Bauer. Jeho laufařský tým vstoupí v Livignu do sezony ve stejném složení jako loni, v sestavě chybí ze zdravotních důvodů pouze mladá závodnice Tereza Tvarůžková, která minulý rok několik závodů s týmem absolvovala. Ani cíle týmu se nijak zásadně nemění.

„Chtěl bych se umístit do pátého místa mezi týmy, třetí příčka by byla senzační výsledek. Co se týče individuálních ambicí, tak opět chceme co nejčastěji bojovat o stupně. Spoléhám samozřejmě na lídry týmu z loňska Katku Smutnou a Alexise Jeanneroda. Rád bych, aby se mohl naplno ukázat i Ilja Černousov, který měl loni zdravotně komplikovanější sezonu,“ přeje si.

Dalšími členy týmu jsou pak další ostřílení laufaři Jan Šrail, Francouzka Roxane Lacroixová či polská dvojice Pawel Klisz a Jan Antolec.

První zkouška čeká na eD system Bauer Team již zítra a poté v neděli, kdy se jedou úvodní prology, nejdříve týmový a pak individuální, na 35 kilometrů.

„Loni jsme nasadili dost vysokou laťku, když jsme v týmovém prologu byli třetí. Všichni jsme si tak mohli vylézt na stupně, což bylo senzační a jsou to skvělé vzpomínky. Doufám, že tým udělá všechno pro to, aby úspěch zopakoval, ale týmová časovka je dost specifický závod, navíc jde o první start v sezoně,“ poukázal Bauer.

Šéf týmu by byl po prvním závodním víkendu spokojený s celkovým umístěním kolem pátého místa, aby hned od začátku vyrazil za splněním svého cíle.

„Čekám letos ještě těsnější boj o první pětku, vnímáme, že konkurence v týmech, které jsou kolem nás, roste a alespoň papírově výrazně posilují. Já ale doufám, že to zvládneme a i díky perfektnímu zajištění týmu budeme zajíždět dobré výsledky.“

Titulárním partnerem týmu je i letos společnost eD system – jeden z největších distributorů IT, výpočetní a telekomunikační techniky v České republice. Zároveň Bauerův tým před sezonou ohlásil i navázání spolupráce se slavnou lyžařskou značkou Kästle.

„Pro nás je spolupráce s takovými partnery skvělou zprávou a jsem hrozně rád, že se můžeme opřít o silného titulárního partnera. Věřím, že se i našim partnerům předvedeme v dobrém světle třeba na domácí Jizerské 50, která bude tradičně patřit k našim vrcholům,“ pochvaloval si vstřícnost sponzorů Bauer s tím, že k dalším důležitým závodům řadí Vasův běh a také Marcialongu a La Diagonelu, kde se týmu dlouhodobě daří.

Šéfem servisu se letos při angažmá Lukáše Bauera u polské reprezentace stal Tomáš Řehořek a servisní tým zároveň posílil bývalý vynikající sdruženář Ladislav Rygl, který v posledních sezonách s týmem absolvoval jen pár závodů.

Harmonogram Visma Ski Classics 2019/2020

Livigno Pro Team Tempo – 29. listopadu 2019; 15 km.

Livigno Prologue – 1. prosince 2019; 35 km.

La Venosta – 14. prosince 2019; 45 km.

Kaiser Maximillian Lauf – 11. ledna 2020; 60 km.

La Diagonela Engadin – 18. ledna 2020; 65 km.

Marcialonga – 26. ledna 2020; 70 km.

Toblach – Cortina – 1. února 2020; 42 km.

Jizerská 50 – 9. února 2020; 50 km.

Vasaloppet – 1. března 2020; 90 km.

Birkeneinerrennet – 21. března 2020; 54 km.

Reistadløpet – 28. března 2020; 50 km.

Ylläs – Levi – 4. dubna 2020; 70 km.