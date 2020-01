Energie má před sebou dnešní duel v Kladně. Půjde již o čtvrtý vzájemný zápas obou soupeřů. A zatím platilo, že kdo hrál doma, bral všechny body. Svěřenci Martina Pešouta v KV Aréně kladenské Rytíře porazili 7:4 a 3:1. Mezi mantinely týmu Jaromíra Jágra ale padli 2:4.

Karlovarský asistent Tomáš Mariška dnes od 18 hodin očekává tuhý boj. „Znovu čekáme velmi houževnatého soupeře s velkou ofenzivní sílou, v takovém duchu byly všechny zápasy, které jsme s nimi sehráli, včetně přípravy. Ukázali nám, že do ofenzivy jsou neskutečně silní a nebezpeční, na to si budeme muset dát znovu velký pozor,“ upozorňuje.

To vše bude na kladenském zimním stadionu ještě umocněno menším hřištěm. „Jsou tam na to ještě více zvyklí, takže extrémně těžké utkání. Poslední zápasy Kladna, které jsem měl možnost vidět, tak velmi dobře brání, snaží se vyrážet do rychlých protiútoků, k tomu spoléhají na přesilové hry,“ poukazuje Tomáš Mariška.

Cesta k úspěchu tak povede přes důsledné plnění stanovených úkolů. „Budeme muset být velmi disciplinovaní a držet se našeho herního plánu, tak jako se nám to dařilo při zvládnutých zápasech venku,“ ví karlovarský asistent.

S blížícím se koncem základní části extraligy vzrůstá tlak na zisk bodů. „Všichni potřebují každý bod a zápasy se již prakticky hrají v režimu play-off. Musíme se maximálně připravit a podat stoprocentní výkon,“ má jasno Tomáš Mariška.

Kádr Energie k utkání zřejmě nebude kompletní. „Jsou hráči, kteří mají zdravotní problémy, ale nechceme úplně před utkáním odkrývat naše karty,“ omlouvá se asistent Energie.

Přes porážku na nájezdy v posledním zápase proti Pardubicím by ale měli být energetici přeci jen v psychické pohodě. A to dvojnásob platí pro útočníka Jakuba Fleka, který obdržel pozvánku do české reprezentace. „Prokazuje již delší dobu, že si ji zaslouží, několik jich už dostal, ale vždycky ho zastavilo zranění. Já teď pevně věřím, že se mu to konečně povede a že si připíše nějaké mezinárodní starty,“ přeje si Tomáš Mariška.

Kromě Jakuba Fleka se může pyšnit pozvánkou do reprezentace také Dominik Graňák, který oblékne slovenský dres. „Vždycky říkáme hráčům, že s týmovým úspěchem přijdou i ty individuální, a to se teď potvrzuje. Jsme samozřejmě rádi, že o naše hráče je zájem i na reprezentační úrovni,“ říká na závěr karlovarský asistent.

Pro celou organizaci HC Energie Karlovy Vary je to velmi dobrá vizitka.