Boží Dar - Do jediného a v historii vůbec prvního závodu volnou technikou v sérii Visma Ski Classics výrazně promluvili lyžaři ze Světového poháru, kteří se běžně dálkových běhů neúčastní. Na start bruslařského Engadin Skimarathonu se jich ale postavila celá řada, především členů švýcarské a francouzské reprezentace, kteří byli hodně vidět.

„Dalo se to čekat, pro ně je to velmi významný závod. Absolvují třeba i sobotní závod Světového poháru na Holmenkollenu, sednou do letadla a přeletí na Engadin, kde je druhá část servisního týmu, která testuje lyže. To všechno značí, jak významný závod to pro ně je a jak se na něj připravují,“ říká Lukáš Bauer, šéf eD system Bauer Teamu.