EuroHeroes Challenge, speciální systém hodnocení jako součást série EuroHeroes, zažije blyštivou premiéru. Půjde o čtyři závody ve čtyřech městech, za cílový čas se udělí body a závodník s nejlepšími dvěma výsledky ze čtyř podniků získá speciální prémii. „EuroHeroes jsme odstartovali už v loňské sezoně, ale letos celý projekt opravdu výrazně propagujeme a posouváme. Chceme dopřát evropským závodníkům větší motivaci. Celý ročník je pro nás jako takové menší mistrovství Evropy, kdy evropští závodníci budou mít možnost soupeřit ve čtyřech různých závodech v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem,” uvedl ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek, který si od projektu slibuje také postupné zvyšování kvality evropských běžců. „Závodníci potřebují takovou podporu, aby cítili šanci a měli chuť se zlepšovat,” připomněl.

Lilia Fisikovici, moldavská vytrvalkyně a první kvalifikovaná sportovkyně pro olympijské hry v Tokyu 2020 z této země, se stala loňskou absolutní vítězkou Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice. Tentokrát je žhavou kandidátkou minimálně na vítězství v Karlových Varech a až její další výkony ukáží, zda je schopná obstát v konkurenci ostatních závodnic. Do Česka si každopádně přivezla skvělou formu i náladu. „Moc se těším na sobotní závod. V minulé sezoně jsem vyhrála v Českých Budějovicích a doufám, že něco podobného zopakuji i tento rok,” vzhlíží k sobotnímu závodu Fisikovici. Bojovat bude zejména s početným zástupem ukrajinské reprezentace.

O body zabojuje i jedna z nejzkušenějších českých závodnic Ivana Sekyrová, jež v roce 1989 vyhrála svůj první republikový titul. Tedy v roce, kdy se právě Fisikovici narodila. „Už jsem kolikrát přišla na takové zajímavé věci,” usmívá se. Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary vnímá jako téměř domácí závod. „Nevynechala jsem tady žádný závod. Před dvěma týdny jsem běžela pražský maraton, takže ještě nejsem připravená na sto procent. Je těžké se z toho vylízat. Já si ovšem vážím, že můžu startovat, bude to náročné, ale těším se na skvělý závod,” dodala.

Ukrajinský běžec Mychola Iukhymchuk přijel svést bitvy dokonce na všechny závody RunCzech této sezony. „Celý projekt EuroHeroes je pro mě velkou motivací a moc se na to těším. Snad vydržím být zdravý celý rok a budu úspěšný. Na sobotu mám jeden cíl - chtěl bych zaběhnout pod 1:04:00,” přeje si před sobotním podvečerním startem.

Nejlépe běhající Čech ve startovním poli Jan Kohut by se rád vešel do svého standardu. „Chtěl bych si zaběhnout pod 1:07:00,” říká brněnský běžec, který je zároveň i kondičním trenérem a s nadějnými atlety se i rád připravuje na závody. „Většinou trénuji před tréninkem se svými klienty. Snažím se to dělit na dvě různé složky. Když je to někdo mladý, kdo je opravdu ve formě, tak mě to motivuje k co nejlepším výkonům,” konstatoval.

Nabité startovní pole i prestižní závod je pro Karlovy Vary důležitým sportovním i společenským faktorem. Vedení města si považuje spojení kvality, prestiže i masového zájmu veřejnosti o běžecké závody. Letos proto budou mít všichni běžci na trati od profesionálů až po amatéry vyšší pohodlí. „Město Karlovy Vary speciálně kvůli závodu opravovalo silnice,” uvedla Hana Zemanová, 1. náměstkyně primátorky Karlových Varů. Vedení města si pevnost a komfort nového povrchu vyzkouší na vlastní kůži v primátorské štafetě.

Závod výrazně finančně i propagačně podporuje také Karlovarský kraj, který je nakloněný pořádání velkých sportovních událostí na svém území. Mimo Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary tu v budoucnosti bude hostit také Olympiádu dětí a mládeže. Kromě toho se letos podobně jako lidé z magistrátu chystali běžet také lidé z hejtmanství. „Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová v dřívějších letech běhala závod, letos to ale přehnala s tréninkem a nejsme si jistí, jakou bude mít formu. Rozhodně ji však uvidíme,” slíbil zastupitel Karlovarského kraje Jaroslav Bradáč.

7. ročník Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary odstartuje v sobotu 18. května v 18 hodin. Jeho součástí jsou také populární štafety čtveřic a dvojic 2Run, Běh o pohár rektorky VŠFS a o krále a královnu regionu. O dvě hodiny dříve odstartuje dm rodinný běh. Závod bude živě vysílaný na ČT Sport od 18.20 nebo online na od 17.50. Odkaz naleznete na webovém portálu RunCzech.