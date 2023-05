Volejbalisté z lázeňského města vstoupili do druhé bitvy o extraligový bronz pravou nohou. V prvním setu nepustili domácí Liberec do vedení, když si během něho vytvořili sedmibodový náskok 15:8. Na to nedokázala Dukla reagovat a připsala si na konto prohru 19:25. To druhý set přinesl podstatně vyrovnanější partii, během které se skóre přelévalo z jedné strany na druhou. Klíčový moment druhé setu přišel na pořad v dramatické koncovce, kdy Vary uhrály tři body v řadě, čímž šly do vedení 23:21. Liberec se sice snažil, ale i druhý set prohrál, a to v poměru 23:25. I třetí set měly navrch Karlovy Vary, které si vytvořily náskok, který dotáhly do vítězného konce, když poslední bod sezony zaznamenal Patrik Lamanec, který uzavřel třetí set v poměru 25:21.