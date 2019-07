Ten se uskuteční o víkendu 13. a 14. července v maďarském Zamárdi, kam se chystají za pilotem Petrem Kopfsteinem tisícovky českých fanoušků. „Chceme jim za dlouhodobou podporu poděkovat co nejlepším výsledkem,“ říká lídr Teamu Spielberg.

Sezona prestižního leteckého šampionátu je přesně v polovině. Petru Kopfsteinovi zatím výsledkově nevychází podle jeho představ: v prvním závodě v Abu Dhabi měl technické problémy a při druhém startu v Kazani vypadl v prvním kole kvůli neopodstatněné penalizaci od rozhodčích. „To všechno je pryč. Na Balaton jsme odjeli s čistou hlavou. Celý náš tým se těší. Také letadlo šlape přesně tak, jak by mělo. Sice jsou ve startovním poli rychlejší stroje, ale páté šesté místo si za cíl můžeme oprávněně dát,“ vypočítával Kopfstein.

Nad jezero Balaton se maďarský závod přesunul z Budapešti, která byla stálicí i ozdobou šampionátu. Nyní ale čeká čtrnáctku pilotů úplně nová výzva. „Trať je poměrně rovná a hodně rychlá. Každý detail bude hrát velkou roli, což by nám mohlo vyhovovat. A myslím si, že by to mohl být hodně zajímavý závod, ve kterém budou mít rychlá letadla výhodu,“ odhaduje průběh závodu karlovarský pilot.

Do Maďarska se za ním chystá i početný zástup českých fanoušků, pro které to bude malá rozlučka s leteckým šampionátem. Poslední závod se totiž uskuteční začátkem září až v japonské Čibě. „Ohromně si vážíme jejich podpory a budeme se jim za to snažit odvděčit,“ slibuje Kopfstein.

Závodní program začíná v sobotu v 16 hodin kvalifikačními lety. Při nedělním závodě proletí první pilot mezi pylony ve 13 hodin. Celý závodní program můžete sledovat v přímém přenosu na www.redbullairrace.com. ČT Sport odvysílá ze závodu záznam v neděli ve 23.15.