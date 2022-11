„Skutečnost, že jsme bez porážky, mě určitě těší a doufám, že tuto sérii natáhneme, co nejdéle to bude možné,“ přeje si slovenský hráč, který prošel během své kariéry Svidníkem, Košicemi či Prešovem, další úspěšné zápasy s vítězným koncem. Naposledy Karlovarsko uhájilo domácí neporazitelnost, když v repríze loňského finále, udolalo pražské Lvy ve zkrácené hře.

Vary v repríze loňského finále zlomily Pražany až v tiebreaku

Vary však nedokázaly dovést slibný náskok 2:0 na sety do pohodové výhry. „Do zápasu jsme měli výborný začátek, kde jsme plnili vše, co jsme si řekli, to se nám dařilo držet dva sety, ale ve třetím jsme polevili a to družstvo jako Praha hned využije, na to bychom si měli dát v budoucnosti pozor,“ narážel Lamanec na to, že příště by se jim to mohlo vymstít.

„Je dobře, že jsme se v posledním setu vrátili k tomu, co nás zdobilo první dva sety, a dotáhli zápas do vítězného konce,“ oddychl si po páté výhře v domácím prostředí v řadě za sebou. Právě slovenský univerzál k cenné výhře svého týmu přispěl čtyřiadvaceti body.

Musíme hrát svou hru, nabádá před bitvou s Prahou Keemink

„Těší mě to, věřím, že budu pro družstvo platný i v dalších případech,“ doufá v další povedená utkání Lamanec. V sobotu 5. listopadu nabere Karlovarsko v pozici favorita směr Zlín, kde se bude prát od 17.00 hodin o udržení své neporazitelnosti v 10. kole UNIQA extraligy s tamní Fatrou, které patří v tabulce až devátá příčka.

„Favorité určitě budeme, ale Zlín je nepříjemný soupeř,“ varuje Lamanec. A ví, o čem mluví. „Dokázal porazit Prahu, takže bude velmi důležité, abychom plnili všechny taktické pokyny a hráli koncentrovaně během celého utkání,“ přidal závěrem bez tří centimetrů dvoumetrový volejbalista recept na výhru.