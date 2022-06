„Je to jeden z nejtěžších triků a naposledy jsem ho předvedl před dvěma lety. Pořád mám k tomu respekt, nebude to nic lehkého,“ prohlásil Podmol. Lístky na akci jsou stále k sehnání přes Ticketportal.cz.

Freestyle motokros je jeden z nejdrsnějších sportů na světě. Své o tom ví Filip Podmol, který si v letošním roce při tréninku vyhodil rameno. Jenže je možná jeden z mála, který si ho umí vrátit zpět na své místo. „Mám na to jeden chmat, při kterém se musím dotknout rukou špičky své nohy, a pak ho silou vrátím zpět. Ano, je to více než bolestivé,“ popisoval Podmol, který je mladším bratrem Libora, jenž vyhrál titul mistra světa a vybojoval několik medailí z prestižních X-Games.

Také Filip má podobné plány, chce být nejlepší na světě, hodlá uspět také na olympiádě extrémních sportů. „Jenže dva roky jsem teď zabrzdil kvůli koronavirové pandemii. Seriál mistrovství světa se zcela zastavil, místo něho jsou teď exhibiční závody. Snad v příštím roce se opět rozjede tak, aby to mělo statut oficiálního mistrovství pod hlavičkou mezinárodní federace,“ přeje si šestadvacetiletý freestylista. „Takže jsem v nejlepších letech,“ usmál se.

Také proto plánuje na podzim odcestovat do USA, kde chce několik měsíců trénovat. Sám patří k nejlepšíM freestyle motokrosařům současnosti. Také proto, že má ve svém repertoáru dvojité salto. A to chce předvést také v rámci PODMOL Brothers MOTIVATION show, která bude mít premiéru v sobotu 18. června v KV Aréně. „Zároveň chci ukázat své nejlepší triky, co dovedu. Uvidíme, jak budou diváci fandit. Pokud ano, tak se rozhodnu pro nějaké prasárny,“ slibuje mladší z Podmolů, kteří mají vymyšlený unikátní koncept akce. Během ní budou v akci nejen jezdci na motorkách, ale také nejlepší čeští koloběžkáři, létat budou také kola.

„Je to pro nás splnění velkého snu. Došel jsem jednou za bráchou s tím, že bychom to měli rozjet. Pro mě je to takové miminko. Máme totiž spoustu zkušeností z podobných akcí, objíždíme s free- style motokrosem celý svět. A vidíme, že je vždycky plno a velký zájem o tyhle adrenalinové události,“ přiblížil Podmol, kterého organizovat akce baví. „Tahle show bude ale také o příbězích jiných sportovců, kteří se dokázali prosadit ve světě, ale u nás se o nich zatím moc neví. V extrémních sportech patříme mezi elitní země.“

Na PODMOL Brothers MOTIVATION show se otevřela v KV Aréně další tribuna pro diváky. Ti si mohou objednávat lístky na stránkách Ticketportal.cz. Ojedinělá show, která doposud v Karlových Varech nebyla, začne od 15.30 hodin, kdy se otevřou brány, a od 16.15 hodin bude možné přijít s dětmi na osobní setkání s jezdci.