„Pokud by se náš stroj měl zadrhnout, zařídím se podle toho, ale nebudu to řešit teď,“ prohlásil osmatřicetiletý volejbalista.

Jaká panuje nálada v týmu Karlovarska těsně před startem extraligy?

Nálada v mužstvu je dobrá, bojovná, všichni už vyhlížejí první domácí zápas, jak to tak bývá. Po dlouhé pauze a dvouměsíční přípravě jsou všichni natěšení, protože první zápas, to je něco úplně jiného než suchá příprava a přípravné turnaje. Každý se taky chce ukázat.

Vás osobně čeká jubilejní, dvacátá sezona v profesionálním volejbale. Co po těch letech prožíváte před začátkem soutěže?

Nervozitu určitě ne, spíš jsem natěšený po té dlouhé přestávce a po dovolené. Samozřejmě lehká nervozita přijde těsně před zápasem, ale po těch dvaceti letech už to není to, co to bývalo.

V přípravě jste odehráli tři turnaje v silné konkurenci, ale ostrý ligový zápas má zase jiné parametry, naplno prověří i psychickou odolnost týmu. Připravoval jste se jako kapitán také na řešení vypjatých situací na hřišti?

Je pravda, že přípravné turnaje se s ligou nedají vůbec srovnávat, protože emoce, nasazení, adrenalin tam nejsou takové jako v soutěžním zápase. Ale nějak speciálně jsem se na to nepřipravoval, protože věřím, že mužstvo bude fungovat. A pokud by tam byl do budoucna nějaký náznak toho, že by se náš stroj měl trošičku zadrhnout, pak se podle toho zařídím, ale nebudu to řešit teď.

Jak se do týmu zapojili Vojta Patočka a Marcel Lux, kteří naskočili do přípravy až na poslední chvíli?

Oba reprezentanti se zapojili velice dobře. Vojtu znám už z předešlé sezony, je to velký pracant a bojovník. Stihl odehrát ještě turnaj v Liberci. Marcel se vrátil s trošku bolavým kolenem, ale dává ho dohromady a taky nastoupil. Měl sice mít delší volno, ale to on nechtěl, a tak hned druhý den v Liberci už taky hrál. Takže kluci po náročném létě, kdy si skoro neodpočinuli a po sezoně šli do nároďáku, ukázali, že jsou to týmoví hráči, a hned se zapojili.

Na úvod extraligy vám nalosovali Zlín. Do jaké míry se zabýváte soupeřem? Soustředíte se především na vlastní vystoupení?

Zlínem se zabýváme už od začátku týdne, trenéři a náš statistik nám rozeslali videa, takže jsme si soupeře nejdřív načítali sami. Od pátku pak máme dvě společná videa, abychom si řekli taktiku, kterou na našeho soupeře budeme aplikovat.