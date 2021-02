P„V hale už je připraven Taraflex (pozn. red. – vinylová sportovní podlaha), LED panely i challenge system. Celá hala pak bude během turnaje ve znamení našeho generálního partnera, Skupiny ČEZ,“ prozradil manažer Karlovarska Ondřej Hudeček, jakými úpravami prošla hala míčových sportů, kde se bitvy o Český pohár odehrají.

Ale to není z hlediska pořadatele vše, co musí do soboty 20. února stihnout. „Jelikož je hala stále pro fanoušky zavřena, tak nám zůstala organizace utkání, ubytování a propagace na sociálních sítích. S tím nám budou pomáhat členové našeho klubu, kterým tímto moc děkujeme za pomoc,“ poukazoval Hudeček. Český pohár se sice bude muset obejít bez přítomnosti fanoušků, i přesto ho budou doprovázet kvůli pandemii koronaviru přísná jednotlivá hygienická opatření.

VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

„Final 8 se bude hrát na základě platných hygienických předpisů, takže se v hale vždy potkají pouze dva týmy. Pojedeme, dá se říct, stejným systémem jako extraligová utkání,“ narážel manažer Karlových Varů na opatření, která budou po tři dny Český pohár doprovázet.

O vrchol Českého poháru však nepřijdou ani fanoušci, pro které jsou nachystány zápasové streamy. „Všechny zápasy Českého poháru bude možno sledovat na stránkách czechvolley.tv. Nedělní semifinále pak na iVysílání České televize a pondělní finále od 17.40 hodin pak bude přenášet živě ČT sport,“ podotkl k přenosu zápasů Hudeček.

Jako první pak naskočí do pohárových bitev českobudějovický Jihostroj, který se postaví v sobotu 20. února již v 10 hodin výběru Beskyd.

„Favoritem tohoto zápasu určitě bude vítěz loňského ročníku poháru Jihostroj, který bude chtít obhájit svůj triumf z uplynulého ročníku,“ přemítá nad prvním zápasem Hudeček.

Navíc se v prvním zápase představí na palubovce míčovky hned trio exkarlovarských hráčů, v dresu Jihostroje to budou Filip Rejlek a Marek Zmrhal, na straně Beskyd pak Tomáš Široký. „Všichni tři se podíleli na zisku karlovarského titulu,“ vracel se zpět v čase manažer Karlovarska.

Ve druhém sobotním volejbalovém duelu se proti sobě postaví od 13 hodin Brno a Liberec.

„Favoritem je jednoznačně Dukla,“ má jasno Hudeček. Navíc Brno se musí srovnat s odchody některých hráčů Brna před koncem základní části, když jeden z nich, Daniel Římal, přestoupil právě do Karlovarska.

„I v dresu Liberce najdeme dalšího mistra z Karlových Varů, Michala Kriška,“ připomíná dalšího strůjce karlovarského úspěchu Hudeček.

Následně přijde od 16 hodin na program souboj domácího Karlovarska, kterému se postaví do cesty pražští Lvi, kteří letos vyhlásili útok na trofeje, což slibuje v tomto čtvrtfinálovém utkání kvalitní podívanou. Navíc Karlovarsko letos doma ještě neztratilo ani bod, takže fanoušek si zcela jistě přijde v tomto souboji na své.

„V našem dresu nastupují hráči, kteří prošli základnou Lvů Praha, ať už je to Pfeffer, Patočka, Kočka či Baláž,“ upozorňoval na enklávu bývalých hráčů Lvů v karlovarském klubu. Sobotní náročný volejbalový den zakončí od 19 hodin souboj Ústí na Labem a Kladna.

„Ústí nad Labem hraje svoji životní sezonu, naopak Kladno se trápí a jistě bude chtít na Českém poháru napravit svoji špatnou sezónu,“ poukazuje Hudeček. Mírným favoritem tedy bude Ústí, které před koncem přestupního období posílil univerzál Šmidl, a tak se jejich herní kvalita ještě o něco zvedla.

V neděli pak přijdou na pořad semifinále, která budou na programu v hale míčových sportů v 15.00 a 18.30 hodin. Vítězové se pak střetnou v pondělí 22. února od 17.40 hodin pod drobnohledem kamer ČT sport o triumf v Českém poháru.

FINAL 8 Českého poháru

Sobota 20. února, čtvrtfinále: České Budějovice – Beskydy (10.00, rozhodčí: Buchar, Dušek), Brno – Liberec (13.00, rozhodčí: Kovář, Velinov), Karlovarsko – Lvi Praha (16.00, rozhodčí: Grabovský, Buchar), Ústí nad Labem – Kladno (19.00, rozhodčí: Kvarda, Kovář).

Neděle 21. února, semifinále: První zápas (15.00, rozhodčí, Pecháček, Grabovský), druhý zápas (18.30, Rychlík, Kvarda).

Pondělí 22. února, finále: Finálový zápas (17.40, rozhodčí: Krtička, Činátl).