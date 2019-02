Finálovou stopku mu totiž vystavilo v semifinále na palubovce v Kutné Hoře, kde se Final Four odehrálo, VK Kladno, které vyhrálo duel v poměru 3:1, a postoupilo tak do finále Českého poháru, ve kterém se střetlo včera s českobudějovickým Jihostrojem (pozn. red. utkání skončilo po uzávěrce), když Jihočeši vyřadili ve druhé semifinálové bitvě obhájce loňského vítězství Duklu Liberec 3:2 na sety.

V prvním setu před zaplněnou halou hrálo prim Karlovarsko, které si vytvořilo během něj až tříbodový náskok. Jenže Kladno bojovalo a dokázalo vyrovnat na 16:16. Volejbalisté Kladna poté zvládli i závěr setu, který nakonec ovládli v poměru 25:22.

Ve druhém setu byla hra vyrovnaná do stavu 9:9, poté Karlovarsko přidalo několik bodů a set dovedlo do vítězného konce 25:20. Třetí set však opět vyzněl ve prospěch volejbalistů z Kladna, kteří slavili výhru 25:18 a šli opět do vedení na sety.

„Když pominu první dva sety, které byly vyrovnané, tak v polovině třetího setu nám tam spadne balón, který letí zadarmo přes, dvakrát se tam srazíme,“ zklamaně poukazoval na důležité okamžiky semifinálové bitvy karlovarský trenér Jiří Novák.

Čtvrté pokračování semifinálové bitvy měli sice dobře rozehrané Karlovaráci, přesto ho přetavili Kladeňáci ve výhru 25:21, čímž nasměrovali po vítězství 3:1 své volejbalové kroky do finále Final Four Českého poháru.

„Ve čtvrtém setu jsme tam vedli, pak si ale neporadíme se čtyřmi zkrácenými podáními a pak už to bylo těžký. Netlačili jsme tolik servisem tak, abychom rozhodili obranu Kladna,“ hledal příčiny neúspěchu karlovarský trenér.

Kladno volejbal cz – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (25:22, 20:25, 25:18, 25:21). Rozhodčí: Krtička, Renčín. Diváci: 800. VK ČEZ Karlovarsko: Hudeček, Patočka, Rejlek, Wiese, Beer, Van Haarlem, Pffefer (stř. Penrose, Vašina, Zmrhal, O’Dea, Džavoronok).