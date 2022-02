A teď si navíc s týmem zahrajete finále Českého poháru. Jak chutná postup?

Je to něco úžasného, všechny z toho máme velkou radost. Doufáme, že nám i finále vyjde nějak pozitivně.

Proti Hodonínu jste byly favoritem, ale v poločase jste prohrávaly. Nezatrnulo vám? V čem byl problém?

Popravdě, neumím to přesně popsat, ale nějaký problém tam byl. (úsměv) Naštěstí jsme se toho zbavily a ve druhém poločase jsme hrály přesně to, co chceme.

Pomohlo vám i vědomí toho, že jste na podzim Hodonín už doma porazily v interlize poměrně snadno?

Je to možné… Ale víte, jak je to, stát se může cokoliv. Každý zápas je jiný, míč je kulatý. Takže bych netvrdila, že jsme byly favoritkami.

Už máte doma nějakou pohárovou trofej?

Ne, zatím jsem si nezahrála ani ve finále. Ani v předchozích českých působištích Olomouci, Zlíně ani Hodoníně, ani předtím doma na Slovensku. Jen s Trenčínem mám ligový bronz.

Ve finále poháru vás čeká Most, suverén české házené posledních let. Je to vůbec soupeř k poražení?

Šance je vždycky, ale Most je opravdu velmi dobrý. Budeme chtít uhrát lepší výsledek než před Vánoci v lize, kdy jsme tam vysoko prohrály, ale to byla řada holek po zdravotních problémech.

Už teď v sobotu vás čeká doma v MOL lize derby s Plzní, kde vy jste loni hostovala. Bude to specifický zápas?

Ani ne, já to tak neberu. Do každého zápasu jdu naplno a chci získat body.

Potřebujete vyhrát i proto, že se i v interlize potřebujete vrátit na vítěznou vlnu? Přece jen po vydařeném podzimu byla v Kynžvartu očekávání asi vysoká…

Přesně tak, teď jsme dvakrát venku zbytečně ztratily body. Měly bychom co nejrychleji zase začít vyhrávat. Uděláme všechno pro to, aby se nám to podařilo.