Volejbalisté Karlovarska zůstali stejně jako v loňském ročníku za finálovými branami, když letos jim vystavil finálovou stopku v Kutné Hoře, kde se opět Final four odehrála, českobudějovický Jihostroj, který vyhrál duel 3:1 na sety.

„Prochrápali jsme první set, neuvědomili jsme si, jak se tyto zápasy hrají,“ narážel zklamaně na nepodařený vstup do semifinálové bitvy kapitán Karlovarska Filip Rejlek. Ve druhém setu se však výběr z města minerálních pramenů zmátořil a přetavil druhý set ve vítězství 25:23, čímž srovnal na 1:1 na sety.

Posléze pošilhávalo Karlovarsko po výhře ve třetím setu, který nakonec dospěl do dramatického závěru, jejž přetavili v druhý důležitý bod Jihočeši.

„Sice jsme se vrátili do zápasu a celý třetí set byli nahoře, ale nezvládneme koncovku a to se odrazilo ve čtvrtém setu,“ přidával hodnocení důležité pasáže duelu Rejlek. Právě ve čtvrtém se již naplno ukázala síla Českých Budějovic, když obhájce loňského vítězství ve Final four dokráčel k třetímu bodu a zaslouženě postoupil do finále, kde se mu postavilo do cesty Kladno. „Bylo to o hlavách, na začátku jako bychom čekali, co se bude dít. Servis měl klesající tendenci a neubránili jsme Šotolu, který byl asi rozdílový hráč,“ marně hledal po porážce slova trenér Karlovarska Jiří Novák.

Právě českobudějovický 203 centimetry měřící univerzál Marek Šotola, nejlepší hráč utkání, uzavřel Karlovarsku finálové brány, když k tomu přispěl dvaadvaceti body.

„Myslím, že jsme na začátku Karlovarsko překvapili na příjmu a šel nám servis. Pak se vrátili ke své hře, dobrá hra v obraně a servis. Asi rozhodla koncovka třetího setu, která se v hlavách soupeře projevila i v setu čtvrtém. Jsem rád hlavně za to, že jsme jim čtvrtý set nedovolili nadechnout a dohráli to v klidu,“ naopak s úsměvem se vracel k semifinálovému utkání trenér Jihostroje René Dvořák.

Český pohár – semifinále

VK Jihostroj České Budějovice – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (25:21, 23:25, 32:30, 25:17). Rozhodčí: Jan Krtička, Lukáš Spáčil. Diváci: 1012.

České Budějovice: Šotola, Zmrhal, Todua, De Amo, Michálek, Mach, libero Kryštof (stř. Ondrovič, Fila, Křesťan). Trenér: René Dvořák.

Karlovarsko: Vašina, Wilson, Ticháček, Wiese, Patočka, Rejlek, libero Pfeffer (stř. Džavoronok, Lux, Mlynarčik). Trenér: Jiří Novák.