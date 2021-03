Na svůj velký úspěch na volejbalovém bitevním poli stále čeká. Dvacetiletá mladá puška Karlovarska Martin Fišer prozatím nabírá v extralize mužů z pozice smečaře potřebné zkušenosti, po boku těch nejlepších.

Martin Fišer, smečař VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

Právě on napomohl Varům k postupu do semifinále UNIQA extraligy, když udělal bodovou tečku za třetím čtvrtfinálovým duelem s Kladnem, po kterém Karlovarsko zkompletovalo sérii na 3:0 na zápasy a zaslouženě proklouzlo do bitev o cenné kovy, když nejcennějším je mistrovský titul.