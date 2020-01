Florbalová výluka. Po odehraném osmnáctém kole 1.ligy mužů ve florbale přišla na program krátká výluka.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Tu si zpestřili florbalisté FB Hurrican Karlovy Vary přípravným duelem se superligovým účastníkem Black Angels. A příprava to byla zdařilá, varský výběr dosáhl na cennou výhru 7:6, když se o branky lázeňského výběru podělili dvougóloví střelci Michal Strachota, Daniel Nicklas a Miroslav Šnajdr a jednogólový Ondřej Vašíček. I přes výhru nebylo vše podle představ Karlovaráků. „Během utkání jsme prohrávali už 1:4, přesto dokázali otočit vývoj v náš prospěch,“ chválil si obrat karlovarský trenér Petr Pánek. Oba týmy navíc využily utkání k prostřídání mladších hráčů. „Black Angels stejně jako my prostřídal během utkání sestavu a dal stejně jako my prostor mladším hráčům,“ kvitoval Pánek. V dresu Karlových Varů se objevil po zranění brankář Daniel Váradi a premiéru si pak vystřihl mladíček Jiří Šťovíček.