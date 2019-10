„Určitě jsem se vstřelenými brankami spokojený,“ culil se po dvou premiérových trefách v trikotu mužského A-týmu Tomáš Smolka. Ten si tak řádně užívá svou premiéru na prvoligové scéně v mužské kategorii. „Kabina mě vzala velmi dobře, i nějaké to zápisné bylo,“ vracel se Smolka k přípravě, ve které ochutnal dospělácký florbal.

Smolka navíc obléká dres juniorského výběru FB Hurrican, ve kterém vybíhá na palubovku s kapitánskou páskou. „Rozdíl je znatelný, jak v nasazení, tak i přístupu hráčů jak k utkání, tak i tréninkům. I v utkání juniorů máte více času, nežli tomu je v mužích, tam se jede každé utkání opravdu nadoraz,“ upozorňoval Smolka. Svými výkony tak pomáhá netradičně na obou frontách. Navíc A-týmu se v 1.lize daří, když po pěti odehraných kolech nepoznal hořkost porážky, naopak pětkrát v řadě za sebou vyhrál. „V kabině panuje jak před zápasem, tak i po zápase či na tréninku pozitivní nálada a to je velmi dobrý základ pro vítězství. Sice proti nám nestály prozatím ty nejsilnější týmy, přesto si troufnu říci, že umíme potrápit jakéhokoliv soupeře naším stylem hry. Rozhodně náš tým má na postup do Superligy,“ prozradil sedmnáctiletý útočník hurricanů. Sám však ví, že je stále co zlepšovat.

„Myslím si, že to není z mé strany až tak dobré, jelikož máme s hráči stejné podmínky, co se týče tréninku či zápasů. Stále se mám co učit od starších, zkušenějších hráčů v kabině,“ upozorňoval Smolka. Ve čtvrtek 10. října zamíří hurricani k 6. kolu 1.ligy, když se představí od 19 hodin na palubovce kunratické ZŠ, kde se jim postaví do cesty čtvrtý celek tabulky Start, který na Karlovaráky ztrácí v tabulce tři body.

„Samozřejmě jedeme vyhrát, stejně jako tomu je v každém utkání. I když to tentokrát bude hodně těžké, jelikož nás Start porazil již v přípravě a i v 1.lize se mu daří,“ varoval Smolka a závěrem přidal: „Musíme se zaměřit na proměňování šancí, hlavně nesmíme zaspat začátek zápasu, to by se nám mohlo vymstít, a hlavně abychom hráli jako jeden tým.“