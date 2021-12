Tentokrát závod sice měřil, v uvozovkách, 5 600 metrů, ale běžcům pořádně zatopil, když během něj museli absolvovat náročný zvlněný terén, a když k tomu připočteme i menší vrstvu sněhu, tak měli o zábavu postaráno.

Nakonec si s pekelnými nástrahami nejlépe poradil kadaňský veterán v barvách SKMP Kadaň Richard Pleticha, který proťal cílovou čáru v čase 0:23:34, čímž zaslouženě opanoval absolutní pořadí, do kterého promluvilo celkem 163 běžců. Osm vteřin pak ztratil na vítěze v cíli na druhém místě Vítek Brožek v trikotu Witte bike teamu Nejdek.

Podívejte se: V Kadani se čerti ženili, běželi na Úhošť

Běžecký bronz pak připadl Tomáši Javornickému z DNK Kadaň. Nejrychlejší ženou opět byla žatecká běžkyně Petra Bulecová, ta si na účet připsala vítězný čas 0:26:42. Druhé místo obsadila Bertha Ramos Condori Maják v dresu Arequipa a na bronz pak dosáhla Soňa Pohorná z VS Kadaň.

Tradičně pak byly vidět v Kadani i barvy běžců z Karlovarského kraje. K druhému místu v absolutním pořadí přidal Vítek Brožek první příčku v kategorii mužů A. Třetí místo přidal do své sbírky jeho otec František Brožek, který se představil v kategorii veteránů 1.

Pátý závod jubilejního 20. ročníku Zimního běžeckého poháru Kadaň dnes absolvovali běžci pod názvem Čertovský běh na Úhošť, který měřil 5600 metrů.Zdroj: Daniel SeifertDalší bronz vyběhl pro Karlovarský kraj, respektive Bike a běh Ostrov, Ivan Vrábel, který uspěl ve veteránech 2. Do třetice bronz cinkl i v kategorii veteránů 3, když se o něj zasloužil Vladimír Dica z TJ Slavoj Bečov nad Teplou. Bežecké zlato si připsal na konto Oldřich Dvořák z karlovarského Triatletu, který ovládl veterány 4.

Uspěly také ženy, jmenovitě v kategorii veteránek 2 Martina Kabilová, která v trikotu ACES TEAMU Karlovy Vary dokončila závod na skvělém třetím místě. Poslední placku přidal do sbírky junior karlovarského Triatletu Lukáš Hamata, ten si doběhl v Kadani ve své kategorii pro bronz.

V hodnocení TOP 10 běžců se drží v průběžném pořadí na parádním šestém místě Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov a desáté místo pak patří Františku Brožkovi z Witte bike teamu Nejdek.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Čertovský běh na Úhošť

Muži A: 1. Brožek Vítek (Witte bike team Nejdek, 0:23:42, 2. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:23:52), 3. Panitz Erich (Most, 0:24:35); veteráni 1: 1. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:23:34), 2. Javornický Tomáš (DNK Kadaň, 0:23:47), 3. Brožek František (Witte bike team Nejdek, 0:25:15); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:24:06), 2. Grasl Karel (Postoloprty, 0:28:36), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 0:29:18); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DNK Kadaň, 0:27:23), 2. Kacíř Zdeněk (Loučná 956, 0:30:55), 3. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:31:51); veteráni 4: 1. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 0:37:18), 2. Martykán Jiří (DNT Kadaň, 0:56:50), 3. Kostka Josef (VTŽ Chomutov, 0:56:56); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:29:24), 2. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:30:27), 3. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 0:32:29); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:26:42), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:30:09), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 0:31:45); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:30:17), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:30:33 ), 3. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 0:32:31); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:23:53), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:24:52), 3. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 0:26:31); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:35:57).

TOP 10 muži: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 3431 bodů), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 3200), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 3126), 4. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň 2995), 5. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 2931), 6. Šupol Michal (Sweep Sport, 2760), 7. Panitz Erich (Most, 2710), 8. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 2700), 9. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 2577), 10. Brožek František (Witte bike team Nejdek , 2551).

TOP 10 ženy: 1. Bulecová Petra (Žatec, 1703), 2. Kutílková Kateřina (Most, 1668), 3. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1600), 4. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 1531), 5. Vítková Zuzana (Most, 1530), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 1345), 7. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 1267), 8. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 1220), 9. Mutlová Eva (JM Mašina, 1194), 10. Damašková Jana (Kadaň, 1068).