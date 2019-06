V Karlovarském kraji, přesněji v Aši, odstartoval prologem, který měřil 64 kilometrů a končil v Sokolově, jubilejní, 10. ročník Cyklotour Naděje dětem, tedy sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí.

To vše pod taktovkou Josefa Zimovčáka, který během tour na vysokém kole zdolá deset etap, jež měří celkem 1294 kilometrů, a svou pouť zakončí ve Znojmě. Po prologu zamířila Cyklotour do Nejdku, odkud pokračovala do Ostrova, poté opustila Karlovarský kraj a vydala se do Žatce. Odtud vyjeli cyklisté do Zichovce a dnes je čeká po trase dlouhé 126 kilometrů konec třetí etapy v Praze. Více informací, jak pomoci či se zapojit do projektu, naleznou zájemci www.nakoledetem.cz.