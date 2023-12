Parádní reklama na evropský volejbal. Ta byla k vidění v úterý v hale míčových sportů, kde hostilo VK ČEZ Karlovarsko v odvetném duelu osmifinálové série CEV Cupu turecký Arkas Izmir. Ten do lázní zamířil s výhrou 3:1 v zádech, a tak se očekával tuhý boj o postup do další fáze CEV Cupu. Po dramatické bitvě nakonec opanoval i druhý zápas turecký výběr, který vyhrál v míčovce 3:2 na sety, čímž tak vystavil Karlovarsku pohárovou stopku.

VK ČEZ Karlovarsko – Arkas Izmir 2:3 (18:25, 26:24, 22:25, 30:28, 12:15). | Foto: Cev.eu/Aleš Bedlík

„Nepochopitelně vlažný začátek prvního setu, kdy místo toho abychom na ně vlítli a navázali na ten výkon, co jsme hráli tam, tak jsme trochu čekali, co se bude dít,“ vracel se k odvetnému duelu karlovarský kapitán Daniel Pfeffer. První sada nabídla v míčovce atraktivní bitvu, ve které oba týmy profitovaly z úspěšného servisu i hře v poli. Karlovarsko si sice vytvořilo dvobodový náskok, ale hosté dokázali zápas po dvou přímých bodech z podání do vedení, čímž donutili trenéra Varů Sketchera za stavu 9:6 k oddechovému času. Karlovarští volejbalisté, jako by zapomněli bránit a Arkas ji rázem odskočil na rozdíl šesti bodů 20:14. Sketcher si následně vybral druhý oddechový čas. Turecký výběr však neponechal nic náhodě a dotáhl první sadu do výhry 25:18.

Do druhého setu vstoupili lépe hosté, kteří si vypracovali tříbodový náskok 6:3. Turci si posléze udržovali několikabodový náskok, ale Karlovarsko ho dokázalo smazat, když srovnalo na 17:17. Nakonec dokázali volejbalisté z lázní urvat set na svou stranu 26:24. Do třetí sady sice vstoupilo sice lépe Karlovarsko, ale hosté brzy přehoupli ukazatel skóre na svou stranu. Po několika vynucených chybách odskočil Arkas domácím na rozdíl čtyř bodů 10:6. Následně si turecký výběr udržoval slibný náskok, který dotáhl do výhry 25:22, čímž definitivně ukončili Karlovarsku veškeré naděje na postup.

„Tlačili nás servisem, špatně jsme ztrátovali, a ani my jsme se svým servisem moc nepomohli. Bylo to tak nějak naopak. Jako kdyby oni byli doma. Nebyl tam náznak vůbec ničeho, čeho bychom se mohli chytit, zklamaně povídal Pfeffer. Do čtvrtého setu jak Karlovarsko, tak i Arkas Izmir dal šanci hráčům z lavičky, což přineslo skvělou podívanou. Vary si vybudovaly náskok 10:8, který hosté dokázali v závěru smazat, když srovnali na 20:20. Set dospěl do dramatické koncovky, kterou zvládli lépe domácí, kteří vyhráli 30:28.

Ve zkrácené hře se v úvodu dařilo Karlovarsku, které šlo do vedení 3:2, ale posléze zabrali hosté, když do rozhodující fáze šli s náskokem 8:7. Následně domácím turecký výběr odskočil na 11:9, a náskok hosté udrželi a dotáhli set do výhry 15:12. „Začali jsme velmi pomalu. Druhý set byl dobrý, ale od začátku a v průběhu hry jsme začali být pozadu. Měli jsme dobrý příjem, ale to bohužel nestačilo proti týmu takové kvality. Kluci, kteří nastoupili ze střídačky ve druhé části hry, podali opravdu výborný výkon. Takže si myslím, že v tomto ohledu byla hra dobrá,“ řekl ke konci na mezinárodní scéně karlovarský trenér Liam Sketcher.

VK ČEZ Karlovarsko – Arkas Izmir 2:3 (18:25, 26:24, 22:25, 30:28, 12:15). Rozhodčí: Mr. Nuni Maia, Mrs. Katarzyna Sokol. Čas: 117 minut. Diváci: 690. První zápas: 1:3. Postup: Arkas Izmir. Karlovarsko: Marelić 3, Carmody 4, Lamanec 28, Ihnát 16, Kock 6, Keemink, libero Pfeffer (stř. Kočka, Kasan 5, Olivier 6, Baláž 2, Pastrňák 9). Arkas Izmir: Subasi 6, Metin 4, Grozer 13, Hoag 28, Kartev 8, Kiyak, libero Karatas (stř. Yuksel 7, Topbasli 2, Öztürk 1, Canham 10, Çevik 2, Çakir).