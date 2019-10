Po předchozí dohodě s vedením ZŠ Úšovice v Mariánských Lázních jsme na jejich škole odprezentovali tři ukázkové hodiny, zaměřené na pohyb s míčem.

Hra s míčem řádně rozzářila oči dětí. | Foto: TJ Sokol Lázně Kynžvart

Tato škola je pravidelným účastníkem Lázeňské Školní ligy, kterou náš oddíl TJ Sokol Lázně Kynžvart organizuje již několik let. V tělocvičně se v průběhu dopoledne vystřídaly dvě třídy prvňáčků a tři třídy druháků. Děti si to užívaly a vůbec se jim nechtělo vracet do školních lavic. Všechny byly snaživé, dá se říci, že i lačné pohybu, který byl vyloženě zábavný, a naše barevné míče na miniházenou pro ně nebyly žádnou překážkou. Poděkování patří paní ředitelce Monice Preňkové za vstřícnost, učitelkám jednotlivých tříd a jejich žákům za účast, s tím, že se těšíme na další spolupráci.