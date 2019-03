Rozuzlení však přišlo hned v prvním utkání, ve kterém se Varáci střetli s Libercem, se kterým nakonec prohráli těsně 5:6, a tím pádem přišli o postup do play-off. Slabou náplastí pak mohlo být na závěr sezony pro karlovarské dorostence vítězné loučení, ve kterém třinácti góly pokořili Kadaň.

Osudná 45. minuta

„O zápase rozhodly naše chyby v první třetině, které soupeř nemilosrdně trestal,“ vracel se k důležitému momentu souboje s Libercem trenér hurricanů Miroslav Závora, když jeho tým prohrával po první třetině 2:4.

Liberec byl před týmem z lázní vždy o gólový krok vepředu. „Po celý zápas jsme se snažili být aktivním týmem, bohužel vyložené šance jsme nedokázali proměnit,“ narážel Závora na slabou koncovku svého týmu. I přesto jeho tým dokázal v závěrečné třetině vyrovnat na 5:5, ale v následné hře bez brankáře hurricani inkasovali. „Cesta je ještě dlouhá a my rozhodně nejsme u konce,“ podotkl zklamaně závěrem k duelu s Libercem Závora.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC Liberec 5:6 (2:4, 1:1, 2:1). Branky: 9. Jiří Šťovíček, 12. Tomáš Smolka, 29. Jaromír Péc, 33. Ondřej Ančinec, 43. Matěj Korbel – 2. Jonáš Volhejn, 8. Milan Sucharda, 15. Matěj Volejník, 15. Filip Smutný, 17. Jonáš Rais, 45. Dominik Musil.

Vítězné loučení

Po prohře s Libercem čekal hurricany zápas s Katy z Kadaně. V tomto duelu to byla jednoznačná záležitost týmu z lázní, o svém vítězství rozhodl již v první třetině, když soupeři nasázel šest z celkových třinácti branek. „Děkujeme Kadani za férový zápas. Jen je škoda, že jsme to nedotáhli do vysněného play-off, nicméně takový je sport,“ dodal k výhře druhý kouč Martin Kratochvíl.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC DDM Kati Kadaň 13:5 (6:1, 5:2, 2:2). Branky: 2. , 6. a 38. Patrick Lenke, 3. a 26. Jan Mašát, 4. Petr Nöbauer, 11. Matěj Korbel, 13. Jaromír Péc, 16. Tomáš Smolka, 17. Jiří Šťovíček, 18. Martin Prokopec, 29. Ondřej Ančinec, 41. Adam Zahraj – 9. Mikuláš Kulík, 20. a 33. Jiří Němec, 24. a 40. Roman Šatánek.